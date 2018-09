XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (24.09.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Analyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) von 48 auf 52 EUR.Roll-out der Telematikinfrastruktur laufe: Bis 30.06. habe CompuGroup (CGM) seit Rollout-Start 31.000 Aufträge zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur erhalten. BemerkenswertFinde Maier, dass davon 4.000 von Kunden stammen würden, die bislang noch nicht Software von CGM einsetzen würden. Der Umsatzschub aus dem Roll-out habe sich in Q2/18 insbesondere in der Sparte AIS (Software für Ärzte und Zahnärzte) mit +60,5% yoy auf 130,1 Mio. EUR niedergeschlagen, was überproportional zum Anstieg des Konzernumsatzes um 36,0% auf 190,5 Mio. EUR beigetragen habe. Die operative Ergebnisentwicklung habe mit einem Anstieg des EBITDA von 65,2% auf 54,9 Mio. EUR überproportional profitiert.Unveränderte Jahresziele: Mittlerweile sei auch ein zweiter Anbieter bzw. dessen Zugangsrechner (Konnektor) zertifiziert, so dass Maier gespannt sei, ob CGM weiterhin in diesem Maße Kunden außerhalb der bestehenden Softwareklientel gewinnen könne. Das laufende dritte Quartal werde zwar durch die Urlaubssaison deutlich schwächer als Q2 ausfallen, doch CGM gehe von einem starken Schlussquartal aus. Maier erwarte, dass CGM das Jahr 2018 am oberen Rand der Umsatzbandbreite von 700 bis 730 Mio. EUR beenden könne. Demzufolge sollte sich auch das EBITDA mit den von ihm erwarteten 186 Mio. EUR am oberen Ende der avisierten Range von 175 bis 190 Mio. EUR orientieren.Der Roll-out treibe in 2018 die Topline von CGM. Mit der Infrastruktur werde die Basis für die weitere Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen gelegt, wovon CGM auch über 2018 hinaus profitieren sollte. Maiers Bewertung der CompuGroup-Aktie beruhe primär auf einem DCF-Modell. Seine marginal angehobenen Prognosen würden zu einem Kursziel von 52 EUR (alt: 48 EUR) führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CompuGroup-Aktie: