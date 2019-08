Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (29.08.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Nach dem Kursknick bietet die Aktie wieder Chancen - AktienanalyseUngewohnte Nachrichten mussten die erfolgsverwöhnten Aktionäre von CompuGroup Medical (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) verkraften, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Softwarehersteller habe nach dem ordentlichen Jahresstart im zweiten Quartal einen Erlösrückgang und einen Gewinneinbruch verbüßt. Der Umsatz des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Konzerns sei um zwei Prozent auf 186,6 Mio. Euro gesunken. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) habe der Rückgang knapp ein Drittel auf 37,4 Mio. Euro betragen. Unter dem Strich sei der Gewinn um 44,6 Prozent auf 14 Mio. Euro gefallen. Allerdings habe dazu ein Sondereffekt von knapp 7 Mio. Euro beigetragen, weil das Unternehmen dem ausgeschiedenen Manager Christian Teig eine aktienbezogene Vergütung gewährt habe. Doch auch ohne diesen Effekt sei das operative Ergebnis mit 44,3 Mio. Euro - 10 Mio. Euro weniger als im Vorjahr - schwächer ausgefallen als erwartet.Zwar sei das zweite Quartal 2018 die Hochphase der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte gewesen. An dieser habe CompuGroup gut verdient, weil Arztpraxen für die sogenannte Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen Software und Hardware neu hätten beschaffen müssen. Dennoch hätten sich Börsianer enttäuscht gezeigt und die Zahlen mit Verkäufen quittiert. Doch trotz des jüngsten Kursknicks zähle die Aktie noch immer zu den besten deutschen Dividendentiteln im laufenden Jahr. Analysten würden nun wieder Chancen sehen. Deren durchschnittliches Kursziel liege mit 59,86 Euro rund 16,8 Prozent über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 34/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link