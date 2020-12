Börsenplätze CompuGroup-Aktie:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (08.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialsoftware-Anbieter CompuGroup habe die Anleger mit einer verhaltenen EBITDA-Prognose auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie verliere am Dienstag zweistellig und notiere damit abgeschlagen am MDAX-Ende. Die ersten Analysten würden sich nun mit einer frischen Einschätzung zur CompuGroup-Aktie zu Wort melden.Die Baader Bank habe die Einstufung für CompuGroup nach dem Ausblick auf 2021 auf "reduce" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das operative Ergebnisziel (EBITDA) des auf Arztpraxen und Apotheken fokussierten Software-Herstellers liege deutlich unter den durchschnittlichen Markterwartungen, habe Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe zu bedenken gegeben, dass in diesen der unlängst angekündigte Zukauf der US-Gesellschaft eMDs noch nicht berücksichtigt und daher die Enttäuschung umso größer sei.Warburg Research habe den MDAX-Wert angesichts vorgestellter Investitionspläne und Ziele für 2021 von "buy" auf "hold" abgestuft. Das Kursziel sei jedoch bei 87 Euro belassen worden. Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter dürfte weiter von der fortschreitenden Digitalisierung in dieser Branche profitieren, die Aktie habe aber im Vergleich zu seinem Kursziel nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, habe Analyst Andreas Wolf geschrieben. Trotz des von CompuGroup angehobenen Umsatzziels 2021 aus eigener Kraft, sei ergebnisseitig zudem nur ein operatives Gewinnziel (EBITDA) auf Vorjahresniveau ausgegeben worden, habe er zudem bemängelt.Die Commerzbank habe das Kursziel für CompuGroup nach Eckdaten zum dritten Quartal und einem ersten Ausblick auf 2021 von 75 auf 74 Euro gesenkt. Die Einstufung habe Analyst Florian Treisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "hold" belassen. Beim Umsatz lägen die Ziele im Erwartungsrahmen, beim operativen Gewinn (EBITDA) jedoch sei der Konsensschnitt verfehlt worden. Dafür verantwortliche Investitionen seien ein Rückschlag für das langfristige Versprechen, eine operative Marge von 30 Prozent zu erreichen.Anleger mit Weitblick nutzen die Kursschwäche zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 60,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 08.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link