Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

86,60 EUR +2,61% (01.04.2021, 12:14)



Xetra-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

86,80 EUR +2,60% (01.04.2021, 11:57)



ISIN Compleo Charging Solutions-Aktie:

DE000A2QDNX9



WKN Compleo Charging Solutions-Aktie:

A2QDNX



Ticker-Symbol Compleo Charging Solutions-Aktie:

C0M



Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (01.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solutions: "Pure play" im Bereich E-Ladelösungen - AktienanalyseZum ersten Mal seit dem Börsengang im Oktober hat Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) einen Geschäftsbericht vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei dem Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge habe sich der Umsatz 2020 von 15,2 Mio. Euro um rund 118 Prozent auf 33,1 Mio. Euro erhöht. Die DC-Ladesäulen hätten rund 45 Prozent und die AC-Ladesäulen 31 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen. 8,1 Mio. Euro Umsatz seien 2020 auf die Bereiche Projekt und Installation, Service und Wartung sowie Sonstiges (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro) entfallen. Gleichzeitig habe die Profitabilität trotz des Personalausbaus, insbesondere im Vertrieb und in der Administration, durch Effizienzgewinne gegenüber 2019 verbessert werden können: Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich auf minus 2,7 Mio. Euro gegenüber minus 2,3 Mio. Euro im Vorjahr belaufen. Die bereinigte EBITDA-Marge habe sich damit um 6,9 Prozentpunkte verbessert."Angesichts des rasant fortschreitenden Ausbaus der Elektromobilität in Deutschland und ganz Europa, sehen wir für Compleo ausgezeichnete Möglichkeiten für die Zukunft", sage CEO Georg Griesemann. Der Vorstand erwarte daher für 2021 einen Umsatz zwischen 50 Mio. und 60 Mio. Euro. Zudem solle auf EBITDA-Basis der Break-even erreicht werden. Die Akquisition von wallbe sei in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt. 2000 gegründet, biete wallbe AC-Ladelösungen für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich und habe insgesamt über 15.000 Ladepunkte in Europa ausgeliefert.Angesichts der Wachstumsperspektiven ist die Compleo Charging Solutions-Aktie als "pure play" im Bereich E-Ladelösungen hoch interessant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2021)Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie: