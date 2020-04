Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (02.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus komme bei der Suche nach weiteren Sparmöglichkeiten einem Bericht zufolge gut voran. Die Beratungsgesellschaft Bain & Company habe ein zusätzliches Einsparpotenzial von 350 Mio. Euro ausfindig gemacht, wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag unter Berufung auf Insider berichte. Demnach könne die Commerzbank ihre Ausgaben gerade im Immobilienbereich reduzieren, z.B. bei Mieten. Insgesamt sollten die Kosten zusätzlich um weitere 500 Mio. Euro gesenkt werden.Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank habe bereits im Februar angekündigt, den Sparkurs verschärfen zu wollen. Das Institut habe aber damals noch keinen konkreten Betrag genannt. Das neue Sparziel solle spätestens bei der Präsentation der Halbjahreszahlen im August vorgestellt werden. Die Commerzbank habe erst im September vergangenen Jahres ihre Strategie vorgestellt, wie sie dauerhaft profitabel werden wolle. Erschwerend komme derzeit jedoch die Coronavirus-Krise, die den Zeitplan der großangelegten Strategieanpassung durcheinanderwirbele: Der geplante Verkauf der Beteiligung an der polnischen mBank liege faktisch auf Eis, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,239 EUR +3,81% (02.04.2020, 09:33)