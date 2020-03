Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,2485 EUR -2,68% (31.03.2020, 14:39)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (31.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Analyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von EUR 6,50 auf EUR 3,50.Wie bereits einige Geldhäuser vor ihr und wie sicherlich noch die große Mehrheit nach ihr habe die Commerzbank die vorläufige Aussetzung von Dividenden angekündigt. Dies betreffe in erster Linie die für 2019 avisierte Dividendenzahlung von EUR 0,15 je Aktie, die nun ausfallen solle. Je nach Schwere und Dauer der Corona-Krise müssten die Aktionäre aber auch um eine Dividende für das laufende Geschäftsjahr bangen, da sich der wirtschaftliche Abschwung auch in den Bilanzen der Banken niederschlagen werde. Zudem plane die Commerzbank, auf Basis der vom Bundestag beschlossenen Gesetzesänderungen nunmehr die Hauptversammlung der Gesellschaft "als präsenzlose Online-Veranstaltung" durchzuführen.Michael Seufert, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,244 EUR -4,45% (31.03.2020, 14:53)