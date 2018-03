Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,942 EUR -0,77% (21.03.2018, 12:23)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (21.03.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank startet neue Marketingoffensive - AktiennewsMit Digitalformaten und einer veränderten Ansprache will die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) neue Kunden gewinnen, so die Experten von "FONDS professionell".Die aktuelle Marketingkampagne solle Digitalkompetenz und Filialstärke zeigen.Es habe sich "ausgejoggt": Die Commerzbank rücke bei ihrer Marketingstrategie das Thema Digitalisierung stärker in den Vordergrund. "Wir haben die Marke weiterentwickelt", habe Uwe Hellmann, Leiter Brand Management, im Interview mit dem Fachmagazin "Horizont" erklärt. Die bisherige Kampagne mit einer dauerlaufenden Commerzbank-Angestellten im Fokus sei zwar durchaus erfolgreich gewesen. Die Commerzbank habe damit allein im vergangenen Jahr eine halbe Million Neukunden gewonnen und ihre Imagewerte deutlich verbessert. "Wir sehen aber, dass wir noch Potenzial haben", so Hellmann.Die zentrale Botschaft der neuen Kampagne laute: "Digital und persönlich in 1.000 Filialen". Die Marketingoffensive kombiniere in Filmen und Plakaten digitale Features mit den Themen Filiale und Beratung. Damit wolle die Bank näher an ihre Kunden - vor allem bei den "Digital Natives" - rücken und sich als modern und innovativ präsentieren. "Wir unterscheiden uns hier deutlich von Wettbewerbern. Wir investieren in unsere Filialkonzepte, andere ziehen sich aus der Fläche zurück", so Hellmann. In den kommenden Monaten wolle das Institut sein Wachstum über neue Flagship-Filialen vorantreiben.Als Konzession an die moderne Medienwelt entwickele die Commerzbank ihre Marketingkampagnen heute mit Fokus auf mobile Endgeräte, also dem kleinsten Format. "Wenn sie dort gut funktionieren, können wir sicher sein, dass sie auch auf einen Fernseher gut arbeiten", so der Markenchef. Als neue Formate kämen erstmals auch Bumper-Ads zum Einsatz, kurze Clips, die Internetnutzer nicht einfach überspringen oder wegklicken könnten. Hellmann sei überzeugt: "Das ist das Format, das User heute noch im Netz akzeptieren."