Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die polnische mBank sei eine Tochter der Commerzbank, die genau das verkörpere, was die Mutter alles noch erreichen wolle. Hohe Profitabilität, schlanke Kostenstruktur und viele digitale Vertriebskanäle. Jedoch kämpfe die mBank mit Altlasten, die auch einen Verkauf durch die Commerzbank vor rund anderthalb Jahren unmöglich gemacht hätten. Nun rücke eine Lösung aber wohl näher.Vor Jahren seien vor allem Hypothekenkredite in Schweizer Franken in Polen sehr beliebt gewesen, denn die Zinsen seien niedriger gewesen als in heimischer Währung. Als der Polnische Zloty allerdings in der Folge stark an Wert verloren habe, hätten viele Kreditnehmer um ihre Existenz gebangt. Sie hätten vielfach gegen ihre Banken geklagt, darunter auch die mBank.Um die langwierigen Rechtsstreitigkeiten zu beenden, wolle man jetzt aber offenbar auf die Kunden zugehen. Die mBank sei mit mehr als 12.000 Klagen konfrontiert und prüfe nun scheinbar mit den ersten Gegenpartien die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein dreimonatiges Pilotprogramm namens "Let's meet halfway" werde 1.300 Kunden die Möglichkeit bieten, Schweizer-Franken-Hypotheken in Zloty zu wechseln. Das Programm könnte zu einem späteren Zeitpunkt ausgeweitet werden, je nachdem, wie gut es angenommen werde.Die Commerzbank-Aktie arbeite sich weiter an der Kurslücke bei 6,45/6,60 Euro ab. Zumindest habe die 50-Tage-Linie bei 5,35 Euro bis jetzt gehalten. Solange sich das Chartbild aber nicht aufgehellt hat und weiter Ungewissheit aufgrund der Omikron-Variante besteht, bleiben nicht investierte Anleger an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: