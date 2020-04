Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die aktuelle Strategie der Commerzbank habe ursprünglich nicht nur Einsparungen vorgesehen, sondern auch Investitionen. Rund 1,6 Mrd. Euro, davon voraussichtlich 750 Mio. Euro für zusätzliche Investitionen in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum und weitere 850 Mio. Euro für Restrukturierungsmaßnahmen seien veranschlagt gewesen. Mit dem Verkauf der polnischen Tochter mBank, der den Umbau finanzieren sollte, werde es dieses Jahr aber wohl nichts mehr.Schon seit Monaten habe es Gerüchte gegeben, dass die Commerzbank Probleme beim Verkauf der Direktbank habe. Die Coronavirus-Krise habe die Situation erwartungsgemäß nicht verbessert. Laut "Handelsblatt" würden die Verhandlungen über den Verkauf auf Eis liegen. Das Ziel die mBank zu verkaufen habe die Commerzbank nicht aufgegeben, aber Einreisebeschränkungen nach Polen würden Verhandlungen unmöglich machen, so mit der Sache vertraute Personen. Zudem benötige das Frankfurter Geldhaus derzeit alle Ressourcen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise in Deutschland.Wie viele Bankaktien habe die mBank zudem in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Seit Jahresanfang habe sich die Marktkapitalisierung von 3,9 auf 2,1 Mrd. Euro fast halbiert. Die Commerzbank halte 69% an der mBank, was nun noch 1,45 Mrd. Euro entspreche. Nach Aussagen vom vergangenen Jahr habe man eigentlich rund 2 Mrd. Euro mit dem Verkauf des Anteils erzielen wollen. Das sei derzeit unmöglich.Auch wenn die Commerzbank derzeit auf dem Heimatmarkt stark gefordert sei: Das Thema mBank sei immer mehr zum Problem geworden. Die Finanzvorständin Bettina Orlopp habe aber Anfang des Jahres im "Aktionär"-Interview auch gesagt: "Mit Blick auf die Kapitalquote haben wir hier Spielraum." Die Beteiligung werde nur dann verkauft, wenn der Preis und die Transaktionsstruktur stimmen würden. Der Verkauf der mBank sollte trotz der Coronavirus-Krise nicht so dringlich sein, wie noch vor einem Jahr.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: