Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wie die Commerzbank am Donnerstag überraschend bekannt gegeben habe, wolle der langjährige Finanzchef seinen bis April 2020 laufenden Vertrag zwar noch erfüllen, die Großbank dann aber verlassen. Anschließend werde er quasi nahtlos in gleicher Funktion ins Management der Danske Bank wechseln.Aufgrund der mutmaßlichen Verstrickung in einen milliardenschweren Geldwäscheskandal würden bei den Dänen aktuell zahlreiche Posten im Top-Management neu besetzt. Auf diesem Weg wolle CEO Chris Vogelzang, der selbst erst seit Anfang Juni im Amt sei, das beschädigte Image der Bank aufpolieren und verlorenes Vertrauen wiederherstellen. Das sei auch dringend nötig, denn in H1/2019 habe die Skandalbank rund 13.600 Privatkunden verloren.Für die Commerzbank komme der Abgang von Engels derweil zur Unzeit. Als Reaktion auf das anhaltend schwierige Branchenumfeld und operative Probleme arbeite das Management aktuell an einem Strategie-Update, das womöglich auch Stellenstreichungen und Filialschließungen beinhalten solle.Zuvor habe mit Firmenkundenchef Michael Reuther bereits ein weiteres Mitglied des Commerzbank-Vorstands seinen Abschied zum Jahresende angekündigt. Anders als für Engels stehe für Reuther jedoch bereits ein Nachfolger bereit: Seinen Posten werde Roland Boekhout, der ehemalige Chef der Direktbank ING Diba, übernehmen.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt aber bei seiner zurückhaltenden Einschätzung für die Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: