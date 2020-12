Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Anfang des Jahres habe die EZB die Großbanken aufgefordert, vorerst auf Ausschüttungen zu verzichten. Im kommenden Jahr dürften nun weniger als 15% der kumulierten Gewinne aus den Jahren 2019 und 2020, aber maximal 20 Basispunkte der harten Kernkapitalquote ausgeschüttet werden. Ausschüttende Banken müssten zudem profitabel sein und sich robust beim Kapital entwickeln. Letzteres treffe auf die Commerzbank zu, allerdings würden sowohl das Management als auch der Analystenkonsens einen Verlust für 2020 erwarten. Somit seien die Voraussetzungen für eine Dividendenzahlung nicht erfüllt.Grundsätzlich sollten Finanzinstitute bis September 2021 auf Dividenden verzichten oder diese begrenzen. Das Thema stelle sich für die Commerzbank im kommenden Jahr sicher nicht, da im ersten Quartal ein überarbeiteter Sanierungsplan des neuen CEO Manfred Knof erwartet werde. Rückenwind komme nun von der Hoffnung, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech noch dieses Jahr in Europa zugelassen werde.Eine Normalisierung der Lage ab dem Frühjahr und neue Konjunkturdaten würden die Kurse der Zykliker stützen. Die meisten Konjunkturforscher würden ein BIP-Wachstum von deutlich mehr als 3% erwarten. Das würde weniger Kreditausfälle und mehr Nachfrage nach Darlehen bedeuten. Also auch Wachstum im Kerngeschäft der Commerzbank. Zusätzlich könnte der neue Umbauplan im Frühjahr die Kurse treiben, wenn die Vorschläge über den Erwartungen lägen und das Konzept insgesamt überzeugen könne.Das Chartbild der Commerzbank-Aktie habe sich wieder aufgehellt und das Verlaufshoch bei 5,52 Euro rücke nun als nächster Widerstand in den Fokus. Eine Unterstützung befinde sich bei 5,15 Euro. Mutige könnten einen Trade wagen und auf einen versöhnlichen Jahresausklang setzen, nachdem der BioNTech-Impfstoff nun wohl früher als gedacht verfügbar sein werde."Der Aktionär" sei weiterhin für die Commerzbank-Aktie positiv gestimmt. Investierte sollten dabeibleiben und auf eine weitere Aufwärtsbewegung im kommenden Jahr setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link