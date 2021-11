Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (26.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe mit 403 Millionen Euro Überschuss im dritten Quartal einen Achtungserfolg erzielen können. Das Management habe auch die Jahresprognose erhöht und rechne nun mit schwarzen Zahlen, nachdem 2020 ein Milliardenverlust zu Buche gestanden habe. Das wecke natürlich auch wieder Begehrlichkeiten bei den Aktionären. Einige würden schon im kommenden Jahr auf eine Dividende hoffen. Doch wie realistisch sei das?Die Commerzbank habe schon länger als Sanierungsfall gegolten, doch ein Umbau sei regelmäßig zu halbherzig angegangen beziehungsweise verschleppt worden. Nun werde doch hart durchgegriffen, bis Ende 2024 sollten die Kosten runter und tausende Jobs werden abgebaut. Die Eigenkapitalrendite solle dann bei sieben Prozent liegen, der Konsens erwarte derzeit aber noch niedrigere Werte.Im Februar im Rahmen des Investorentages habe sich das Management auch zu Ausschüttungen geäußert. Frühestens 2023, also ein Jahr vor dem geplanten Ende des Umbaus, solle es wieder eine Dividende geben. Diese würde dann für das Geschäftsjahr 2022 zählen, der Konsens rechne schon jetzt mit einer Rendite von etwa zwei Prozent. Für das Management dürfte es aber generell schwierig werden, in der Öffentlichkeit Ausschüttungen zu verteidigen, wenn gleichzeitig Stellen gestrichen würden.Langfristig seien Ausschüttungen nur gesund, wenn ein Konzern profitabel sei und diese aus dem laufenden Gewinn bezahlen könne. Das müsse die Commerzbank erst noch beweisen, ein gutes Quartal sei dafür zu wenig. Andererseits habe die Bank schon jetzt überschüssiges Kapital in Milliardenhöhe. Denn das Management habe sich bei der harten Kernkapitalquote ein Niveau von zwölf Prozent gesetzt, was nicht unterschritten werden sollte. Schon jetzt belaufe sich der Wert aber auf 13,5 Prozent und der Umbau sei weitgehend finanziell verbucht. Belastungen von dieser Seite würden also nicht mehr groß aufs Kapital drücken.Investierte bleiben dabei und beachten weiter den Stopp bei 5,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 26.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.