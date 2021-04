Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (26.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Kundenwachstum um jeden Preis, Profitabilität egal. Das sei überspitzt formuliert die Strategie der Commerzbank in den letzten Jahren gewesen. Dafür seien aufwendige Werbekampagnen gefahren und Kunden mit Guthaben gelockt worden. CEO Manfred Knof wolle kein Wachstum um jeden Preis mehr. Im Gegenteil. Die Anpassung der Preismodelle freue Aktionäre, aber gehe zulasten der Kunden. Die sollten jetzt zahlen.Bereits im Februar habe die Commerzbank verlauten lassen, dass es nur noch unter bestimmten Bedingungen wie einem Mindestzahlungseingang pro Monat oder Wertpapiergeschäften bei der Online-Tochter Comdirect ein kostenloses Girokonto gebe. Alle anderen würden bereits ab 1. Mai 4,90 Euro monatlich zahlen. Niedrigzinsen und wegfallende Erträge durch den Umbau würden nun also auch die Commerzbank zu kräftigen Gebührenerhöhungen zwingen.Doch das sei nur der erste Streich gewesen: Ab dem 1. Juli würden auch Bestandskunden der Commerzbank selbst 4,90 Euro pro Monat zahlen, sofern sie das Konto nicht regelmäßig mit mindestens 700 Euro füllen würden. Andere Leistungen wie eine kostenlose Kreditkarte oder Papier-Kontoauszüge würden dann kostenpflichtig. Das gehe aus Änderungen des Leistungsangebots der Commerzbank hervor. Laut dem Blog Finanz-Szene dürfte ein Großteil der elf Millionen Privatkunden davon betroffen sein. Alleine zwischen 2012 und 2019 habe die Bank unter dem Strich 2,5 Millionen Neukunden gewonnen.Damit verabschiede sich die Bank endgültig von der bis noch vor einem Jahr praktizierten Strategie, um jeden Preis neue Kunden zu gewinnen. Dabei seien in den letzten Jahren bis zu 200 Euro pro neuem Sparer geboten worden, innerhalb von 18 Monaten würde man mit den Kunden Erträge erzielen, habe die Commerzbank gesagt. In den harten Zahlen habe sich das aber nicht abgebildet. Nun erwarte man bis zu 300 Millionen Euro weniger Erlöse in den kommenden Jahren durch Kunden, die die Bank aufgrund der Preiserhöhungen verlassen würden.Das Manöver der Commerzbank sei riskant, aber langfristig unvermeidbar. Die Bank leide unter den Negativzinsen der EZB und gebe diese nun über höhere Gebühren an ihre Kunden weiter. Andere Finanzinstitute seien den Schritt schon gegangen oder würden demnächst folgen. Die Zeiten kostenloser Bankdienstleistungen dürften in Deutschland bald der Vergangenheit angehören.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp von 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.