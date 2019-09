Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (19.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl die FED die Zinsen um 0,25 PP gesenkt habe, könne nicht von einem lange anhaltenden Zinssenkungsdruck ausgegangen werden. Das entlaste den Bankensektor - allen voran die Commerzbank.Die Commerzbank-Aktie habe in Reaktion auf diese Nachricht deutlich zugelegt. Charttechnische Unterstützung habe sie bei 5,50 Euro bekommen. Zudem habe sie erfolgreich die 50-Tage-Linie bei 5,64 Euro überwunden. Im Blickpunkt stehe nun der Widerstand bei 5,85 Euro. Der intakte Abwärtstrend wäre aber erst bei einer nachhaltigen Überwindung der 6-Euro-Marke gestoppt. Darüber hinaus müsse der Widerstand bei 6,08 Euro (September-Hoch) aus dem Weg geräumt werden.Dafür müsse die Commerzbank weiter an ihren Baustellen arbeiten: Erträge aus dem Finanz- und Privatkunden erhöhen, interne Kosten abbauen und die Kernkapitalquote steigern. Denn nur so würden sich die teuren Umbauarbeiten finanzieren lassen. Einen ersten Einblick in den Strategieplan gewähre die Commerzbank am 27. September per Unternehmensupdate."Der Aktionär" ist bei der Commerzbank-Aktie weiterhin vorsichtig und rät Anlegern, an der Seitenlinie zu warten, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,70 EUR +3,07% (19.09.2019, 17:35)