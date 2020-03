Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,324 EUR -0,12% (20.03.2020, 14:05)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank halte nach Aussage des Vorstandes an der bisherigen Strategie fest. "Im Moment gehen wir davon aus, dass wir die Dividende für 2019 zahlen werden", habe Finanzchefin Bettina Orlopp am Donnerstag bei einer Branchenkonferenz in London gesagt. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Letztlich werde allerdings die Hauptversammlung darüber entscheiden, die nach bisherigen Plänen im Mai stattfinden solle. Im Februar habe die Commerzbank angekündigt, für 2019 eine Dividende von 15 Cent je Aktie zu zahlen - 5 Cent weniger als im Vorjahr. Die Ausschüttung von 15 Cent entspreche beim aktuellen Kurs einer Rendite von 4,4%.Finanzchefin Orlopp habe außerdem zur Gesamtsituation der Commerzbank gesagt: "Wir hatten eine sehr gesunde Kapitalposition Ende 2019. Das ist eine gute Ausgangsposition für die jetzige Situation.". Man sei zudem gut in das Jahr gestartet. "Die ersten zwei Monate waren sehr gut - sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Risikoseite."Auch im März rechne die Finanzchefin nicht mit einer hohen Risikovorsorge für faule Kredite. Rückstellungen für faule Kredite wegen der Coronavirus-Krise würden wohl erst im zweiten und dritten Quartal anfallen, deren Höhe lasse sich jedoch nicht beziffern. Viel hänge davon ab, wie effektiv die Hilfsprogramme der Bundesregierung für Unternehmen und Selbständige seien. Ende 2019 habe sich die Risikovorsorge für Kreditausfälle bei 620 Mio. Euro belaufen.Trotz Coronavirus-Krise ändere die Commerzbank auch ihre Strategie bei der polnischen Tochter mBank nicht. Bereits vor der Pandemie habe es hier nach Medienberichten wenig potenzielle Käufer gegeben. CFO Orlopp habe auch hier bekräftigt, dass man weiterhin einen Verkauf plane, aber nur zum richtigen Preis. Bereits vor Wochen habe Orlopp gesagt, dass die Commerzbank notfalls nicht auf eine Veräußerung angewiesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,3595 EUR +0,73% (20.03.2020, 14:20)