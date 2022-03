Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit zwei Wochen sei in der Ukraine Krieg, die Börse sei tagelang von einem Tief zum nächsten gerauscht. Nun gebe es allerdings Hoffnung auf diplomatische Fortschritte in dem Konflikt. Das habe gestern zu einer rasanten Aufwärtsbewegung an den Märkten geführt. Deutlich nach oben sei es auch für die Commerzbank-Aktie gegangen.Finanztitel seien bisher am stärksten in Mitleidenschaft gezogen worden. Gestern habe es nun jedoch die Hoffnung gegeben, dass die diplomatischen Bemühungen vertieft werden könnten und ein baldiger Waffenstillstand möglich sei. Denn heute würden sich erstmals die Außenminister der Ukraine und Russlands in der Türkei zu Gesprächen treffen.Für Bankaktien sei es der dritte Tag einer starken Erholung. Der Branchenindex EURO STOXX Banks habe rund 6% zugelegt. Für die Commerzbank sei es mehr als 10% nach oben gegangen. Die Aktie gehöre auch im Sektor zu den großen Verlierern, obwohl das direkte Engagement in Russland und der Ukraine verkraftbar sei. Wichtig für Anleger dürfte heute indes auch die Sitzung der EZB werden.Noch vor wenigen Wochen habe eine Zinswende und ein Ende der Anleihekäufe der Notenbank als ausgemachte Sache gegolten. Der Krieg führe nun nicht nur zu einer weiter steigenden Inflation, sondern auch zu einer konjunkturellen Eintrübung. Maßgeblich für die Politik der EZB dürfte zudem die Stabilität des Finanzmarktes, v.a. der Banken sein. Deshalb werde nicht damit gerechnet, dass im laufenden Jahr noch nennenswert an der Zinsschraube gedreht werde. Das seien schlechte Nachrichten für die zinssensitive Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR