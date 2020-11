Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,225 EUR +4,45% (02.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,319 EUR +2,61% (03.11.2020, 08:25)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Auf dem Kurszettel würden Aktionäre das Papier der comdirect in Zukunft vergeblich suchen. Denn die im Jahr 2000 an den Markt gegangene Aktie sei von der Börse verschwunden. Die Commerzbank-Tochter sei nun komplett auf die Mutter verschmolzen worden. Das habe die Großbank gestern gemeldet.In einer Pressemitteilung heiße es: "Die Commerzbank hat die Komplettübernahme der comdirect bank Aktiengesellschaft ("comdirect") erfolgreich abgeschlossen. Am heutigen 2. November 2020 wurde die Verschmelzung ins Handelsregister der Commerzbank eingetragen und somit wirksam. Damit enden formell die Eigenständigkeit und die Börsennotierung der comdirect." Die Aktien der verbliebenen comdirect-Minderheitsaktionäre würden in den nächsten Tagen gegen eine Barabfindung von 12,75 Euro pro Aktie auf die Commerzbank übertragen.Die Commerzbank habe damit einen wichtigen Teil des laufenden Umbauprogramms abgeschlossen. Am jeweiligen Leistungsangebot der beiden Geldhäuser solle sich zunächst nichts ändern. Laut eines Konzernsprechers solle die Marke comdirect künftig im Wertpapiergeschäft zum Einsatz kommen, so die "Börsen-Zeitung". Dort gebe es die größten Wachstumschancen, zumal seit der Corona-Krise viele Deutsche die Börse für sich entdeckt hätten. Die comdirect habe im Wertpapiergeschäft im laufenden Jahr mehrmals mit höheren Erträgen überrascht.Zuletzt habe die Commerzbank-Aktie die Unterstützungszone um 4 Euro erfolgreich verteidigen können. Der Kurs habe gestern wieder nach oben gedreht. Der nächste Widerstand liege auf Höhe der 200-Tage-Linie bei 4,32 Euro. Im Vorfeld der US-Wahl sollten Anleger die Füße stillhalten. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei - alle anderen sollten abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: