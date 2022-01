Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (12.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach einem sehr starken Start ins neue Jahr gehe es jetzt für die Commerzbank-Aktie gen Süden. Hinter den Kursverlusten stecke der Großinvestor Cerberus, der sich von einigen Aktien getrennt habe. Nun würden weitere Gerüchte zum Großverkauf die Runde machen, die das Papier unter Druck gesetzt hätten.Der in dieser Woche erfolgte Verkauf eines Teils der beträchtlichen Beteiligungen von Cerberus an der Deutschen Bank und der Commerzbank sei wahrscheinlich der erste Schritt zu einem vollständigen Ausstieg des US-Investors aus den Kreditinstituten, hätten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters gesagt.Die Investmentfirma Cerberus, die beim Teilverkauf der Anteile am Montag einen Erlös von 500 Mio. USD erzielt habe, habe bisher nicht auf die Gerüchte reagiert. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank hätten eine Stellungnahme abgelehnt.Von Seiten der Charttechnik stelle die Gegenbewegung infolge des Großverkaufs kein Problem dar. Nach der Rally zu Jahresbeginn habe die Commerzbank-Aktie zuletzt oberhalb des oberen Bollinger-Bands knapp unter der 8-Euro-Marke notiert und sei daher überkauft gewesen. Da der kurzfristige und mittelfristige Aufwärtstrend noch immer intakt sei, sollte sich der Kurs spätestens an den Unterstützungen an den Zwischenhochs bei 6,87 und 7,18 Euro stabilisieren. Bis dahin sei allerdings aufgrund des hohen Handelsvolumen und den weit aufgerissenen Bollinger-Bands mit einer hohen Schwankungsbreite zu rechnen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot 2022 von DER AKTIONÄR.