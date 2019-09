Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (10.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Eine mögliche Verwicklung der Commerzbank in den "Cum-Ex"-Steuerskandal habe am Dienstagmorgen die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Medienberichte über eine Durchsuchung seien inzwischen von der Behörde bestätigt worden. Wie reagiere die Aktie?Nach Informationen des "Handelsblatt" seien Geschäftsräume des Instituts in Frankfurt das Ziel gewesen. Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Köln hätten der Zeitung zufolge den Verdacht, dass die Commerzbank am Handel mit großen Aktienpaketen rund um den Tag der Dividendenauszahlung beteiligt gewesen sei - und zwar als Verkäufer von Aktienpaketen, die für den "Cum-Ex"-Handel verwendet worden seien.Bei solchen Geschäften hätten Investoren eine Lücke im Gesetz genutzt, um den Staat über Jahre hinweg um Milliarden zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag seien Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben worden. Am Ende sei dem Fiskus nicht mehr klar gewesen, wem die Papiere gehört hätten. Finanzämter hätten Kapitalertragsteuern erstattet, die gar nicht gezahlt worden seien. Dem Staat sei ein Milliardenschaden entstanden. 2012 sei das Steuerschlupfloch geschlossen worden.Nach jüngsten Zahlen des Bundesfinanzministeriums würden Ermittler inzwischen 499 Verdachtsfällen mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro nachgehen. Davon seien bisher 2,4 Milliarden Euro an Kapitalertragsteuer erfolgreich zurückgefordert oder gar nicht erst ausgezahlt worden. Der tatsächliche Steuerschaden liege Schätzungen zufolge weitaus höher.Diverse Staatsanwaltschaften würden seit Jahren zu dem Komplex ermitteln. Anfang September habe vor dem Bonner Landgericht der erste Strafprozess gegen zwei britische Wertpapierhändler begonnen. Bisher sei nicht höchstrichterlich geklärt, ob "Cum-Ex"-Geschäfte nur moralisch fragwürdig oder auch illegal gewesen seien. Der Bonner Prozess gelte in dieser Frage als wegweisend.Ein Sprecher der Commerzbank habe sich unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht äußern wollen. Er habe aber vollumfängliche Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zugesichert.Die Anleger würden am Dienstag gelassen reagieren: Ungeachtet der Razzia notiere die Commerzbank-Aktie knapp 2,5 Prozent zu. Für Rückenwind sorge dabei - ebenso wie bei der Deutschen Bank - die Hoffnung auf die Einführung von Staffelzinsen bei der EZB-Sitzung am Donnerstag (12. September). Diese könnten den vom Niedrigzins geplagten Instituten etwas Erleichterung verschaffen.Trader können nach den jüngsten Kaufsignalen kurzfristig auf Anschlussgewinne spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Längerfristig orientierte Anleger sollten die Commerzbank-Aktie indes weiterhin meiden. (Analyse vom 10.09.2019)Mit Material von dpa-AFX