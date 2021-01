Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (22.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gestern sei bekannt geworden, dass der neue Commerzbank-CEO Manfred Knof anscheinend die Hälfte aller Filialen schließen wolle. Doch das dürfte nur ein Baustein in Knofs Strategie sein, die er im Februar verkünden könnte. Die Commerzbank-Aktie habe hingegen gestern ein neues Kaufsignal generiert.Das "Manager-Magazin" habe berichtet, dass Knof von den 800 Filialen die Hälfte schließen möchte. Das sei einer der Kernpunkte seines Sanierungsplans, den er am 11. Februar vorstellen wolle. Zur Einordnung: Vor zehn Jahren habe die Commerzbank noch rund 1.500 Niederlassungen in Deutschland gehabt. Seit 2016 habe man die Kunden dann aus rund 1.000 Filialen heraus betreut. Der nächste Einschnitt sei mit der Corona-Pandemie gekommen: 200 Anlaufstellen für Kunden, die während der ersten Welle im Frühjahr 2020 geschlossen worden seien, würden nie mehr öffnen.Ob die Bank damit tatsächlich Kunden verliere, die eine Beratung vor Ort vermissen würden, sei unklar. Denn seit Jahren schon hätten immer mehr Sparer und Anleger digitale Angebote der Bank aufgesucht. Die Commerzbank habe im vergangenen Jahr auch aufgrund der Corona-Pandemie eine Rekordnutzung ihrer digitalen Kanäle vermeldet. Würden tatsächlich 400 Filialen verbleiben, gehe Knof einen Mittelweg. Frühere Pläne des alten Vorstandes hätten zwischenzeitlich die Schließung von bis zu 800 Filialen vorgesehen. Wegen der Digitalisierung und Einsparungen in der Branche sei die Commerzbank mit ihren Plänen aber nicht alleine: Die Deutsche Bank wolle 100 Filialen dichtmachen und dann noch mit 500 operieren, die Tochter Postbank solle 100 der 800 Niederlassungen aufgeben.Mit den Filialen sei es allerdings nicht getan. Neben Mieten seien die Personalkosten der größte Ausgabenblock bei der Commerzbank. Knofs Vorgänger habe daher 10.000 Stellen abbauen wollen. Der Neue lege aber sicherlich noch eine Schippe drauf, wie Insider vermuten würden. Das "Manager-Magazin" berichte von weniger als 30.000 Stellen, die verbleiben sollten. Aktuell seien es etwas mehr als 40.000. Dabei würden wohl auch einige Auslandsstandorte wegfallen, externe Beratungsmandate könnten zudem reduziert werden.Knof lege die Axt an die Commerzbank, aber anders sei die Eigenständigkeit der Großbank nicht mehr zu retten. Aller Voraussicht nach würden Anleger am 11. Februar mehr wissen, wenn Knof seine Pläne kommuniziere. Aktionäre könnten mittelfristig von Kurssteigerungen profitieren, sofern seine Strategie nicht wie die der Vorgänger am Markt durchfalle. Dieses Mal sei die Messlatte deutlich höher.Investierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger können eine erste Position aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.