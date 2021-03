Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,396 EUR -2,49% (15.03.2021, 10:18)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,418 EUR -1,81% (15.03.2021, 10:03)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (15.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geldhaus habe vor wenigen Wochen im Februar eine weitere Sanierung begonnen. Grundsätzlich handle es sich um ein Kostensenkungsprogramm, rund 7.500 Stellen sollten netto gestrichen werden. Beim Kapitalmarkttag der Commerzbank am 11. Februar habe CEO Manfred Knof noch Zuversicht verbreitet: Man wolle sich bis zur Hauptversammlung am 5. Mai mit den Gewerkschaften über ein konkretes Vorgehen einigen. Doch die Verhandlungen würden nicht vorankommen.Alleine die Einschränkungen durch die Pandemie sollten Gespräche erschweren, so die "Börsen-Zeitung". Da sich die Verantwortlichen aus dem Vorstand und der Arbeitnehmervertreter nicht persönlich treffen könnten, würden die Verhandlungen über Videokonferenzen stattfinden. Teilnehmer würden berichten, dass man sich in unwichtigen Details verliere. Geprüft werde anscheinend eine Transfergesellschaft, die über Fortbildungsangebote die Arbeitsmarktchancen erhöhen solle. Meistens seien diese Konstruktionen auf zwei Jahre angelegt, bevor die Teilnehmer ausscheiden würden.Die Gewerkschaft Verdi habe allerdings andere Vorstellungen für den Jobabbau: Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Commerzbanker solle ein Altersteilzeitprogramm eingeführt werden, um einen Großteil der 7.500 Stellen zu reduzieren. Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann spreche von einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren, bei vorherigen Programmen der Bank habe man sich auf acht Jahre geeinigt.Aber verfehle die Commerzbank dann nicht ihre Sparziele bis 2024, wenn sich das Altersteilzeitprogramm so lange hinziehe? Wittmann argumentiere damit, dass bereits zeitnah Rückstellungen für die betreffenden Mitarbeiter gebildet werden könnten und es dann Planungssicherheit für den Vorstand und Investoren gebe.Nach ihrem Höhenflug Richtung 6,00 Euro sei die Commerzbank-Aktie wieder unter den Widerstand bei 5,55 Euro gefallen. Anleger würden weiterhin Geduld brauchen. Die Chartentwicklung zeige auch, wie sensibel der Titel auf Änderungen der Zinsen reagiere. Ein weiterer Anstieg der Staatsanleiherenditen in der Eurozone dürfte durch die Interventionen der EZB jedoch vorerst gestoppt sein, die Neuinfektionen mit dem Coronavirus würden wieder steigen und auf die Stimmung drücken.Investierte Anleger bleiben bei der Commerzbank-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link