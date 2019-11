ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe bereits im Oktober erste Vorabzahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Das Nettoergebnis sei um ein knapp ein Drittel auf 294 Mio. Euro gesunken. Die Erträge hätten um 2% auf 2,18 Mrd. Euro zulegen können. Trotzdem habe Vorstandschef Martin Zielke die Prognose für 2019 nun gesenkt. Der Vorstand rechne jetzt nicht mehr damit, im Vergleich zum Vorjahr leicht höhere Konzernerträge einzufahren. Laut Ausblick nenne die Commerzbank hierfür als Gründe die sich verschärfenden Handelskonflikte und die "weitere Lockerung der Geldpolitik" der EZB. Zudem rechne das Institut im vierten Quartal mit einer "deutlich höheren Steuerquote". Deshalb werde ein rückläufiges Konzernergebnis erwartet.Die Prognosesenkung zeige, dass die Commerzbank sich sehr schwer tue, im aktuellen Umfeld Geld zu verdienen. Das höher als erwartet ausgefallene Ergebnis im dritten Quartal liege zum einen daran, dass das Geldhaus im Vorfeld die Erwartungen wegen des Umbaus gedämpft habe. Außerdem habe es Einmaleffekte gegeben.Die Eigenkapitalrendite habe im abgelaufenen Quartal miti 4,4% knapp über dem Mindestziel gelegen, das sich die Commerzbank im Rahmen der neuen Strategie gegeben habe. Mittelfristig solle eine Rendite von mehr als 4% erreicht werden. Vielleicht erhöhe der Vorstand in Zukunft die Vorgabe, wenn jetzt schon in einem Quartal der Wert habe erreicht werden können. Eine höhere Eigenkapitalrendite wäre langfristig zwingend notwendig, da der internationale Vergleich zeige, dass Großbanken erst ab einer Schwelle von 6 bis 7% profitabel arbeiten würden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,55 EUR -4,19% (07.11.2019, 10:27)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,618 EUR -2,58% (07.11.2019, 10:05)