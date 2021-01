Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gestern habe Manfred Knof als CEO von Matin Zielke bei der Commerzbank das Zepter übernommen. Gleich zu Beginn habe er in einer internen E-Mail die Mitarbeiter auf große Veränderungen eingestimmt. Auch im Vorstand baue der Neue um. Damit schaffe er die Voraussetzungen für die Sanierung."Das wird kein bequemer Weg sein, und ohne Zweifel wird die Transformation, die wir brauchen, auch mit noch mehr harten Entscheidungen und weiteren Restrukturierungsmaßnahmen verbunden sein", so Knof in einem Brief an die Mitarbeiter, aus dem das "Handelsblatt" zitiere. "Aber sie sind nötig, und je schneller wir damit beginnen, desto besser!"Knof habe in internen Gesprächen durchblicken lassen, dass er die bisherigen Pläne des Vorstands zum Abbau von 10.000 Stellen punktuell nachschärfen wolle. Das Ziel sei es die Commerzbank "nachhaltig profitabler zu machen". "Nur wenn uns das gelingt, können wir unsere Zukunft selbst gestalten", so der neue CEO in dem internen Schreiben. Die Umsetzung der Strategie sei mindestens so wichtig wie die neuen Maßnahmen. Daran sei das Commerzbank-Management in den letzten Jahren immer wieder gescheitert. Knof verändere nun einige Zuständigkeiten im Vorstand.Sabine Schmittroth, die nach dem Abgang von Michael Mandel seit Ende September interimsmäßig die Privatkundensparte führe, solle dauerhaft dafür die Verantwortung behalten. Interessant sei zudem, dass die Finanzchefin Bettina Orlopp nun zusätzlich für Übernahmen und Fusionen zuständig sei. Um den Konzernumbau besser zu steuern übernehme Knof von Jörg Hessenmüller die Zuständigkeiten für Strategie und Nachhaltigkeit und bündele diese in einem neuen Exekutivbereich in seinem Ressort.Insider würden erwarten, dass bereits am 10. Februar bei einer Aufsichtsratssitzung das neue Konzept für den Umbau vorgestellt werde. Knof selbst habe mitgeteilt, dass er noch im ersten Quartal die Grundzüge seiner neuen Strategie veröffentlichen wolle.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.