Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im ohnehin schwachen Gesamtmarkt würden die Papiere von Commerzbank und Deutscher Bank zu den größten Verlierern zählen. Neben der der allgemeinen Angst vor einer neuen Corona-Welle würden dabei auch neue Geldwäsche-Vorwürfe auf die Kurse drücken.Im Kampf gegen internationale Geldwäsche gebe es nach Recherchen des internationalen Journalisten-Netzwerks ICIJ nach wie vor erhebliche Defizite. Laut dem Datenleck "FinCEN-Files", über die in Deutschland zuerst WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichtet hätten, sollten Großbanken auf der ganzen Welt Transaktionen in Milliardenhöhe für fragwürdige Kunden abgewickelt mitunter nur sehr zögerlich oder zum Teil mit jahrelanger Verspätung gemeldet haben.Insgesamt handle es sich nach Angaben der beteiligten Medien bei den "FinCEN-Files" um mehr als 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus den Jahren 2000 bis 2017. Die Gesamtsumme der fraglichen Transaktionen liege bei etwa zwei Billionen US-Dollar (rund 1,7 Billionen Euro).Ganz vorne mit dabei sei wieder einmal die Deutsche Bank, auf die nach Informationen von dw.com etwa 62 Prozent der Verdachtsmeldungen und mit 1,3 Billionen Dollar über die Hälfte der fraglichen Summe entfallen solle.Besonders pikant: Laut den Recherchen solle das Institut auch nach 2015 noch Zahlungen für verdächtige Personen und Unternehmen getätigt haben. Damals habe die Bank in den USA bereits 258 Millionen Dollar Strafe wegen ähnlicher Vorwürfe bezahlt. In aktuelleren Fällen könnte die Deutsche Bank ihren Kunden etwa dabei geholfen haben, die Sanktionen gegen den Iran sowie gegen Russland zu unterlaufen.Auch die Commerzbank tauche in den geleakten Datensätzen auf - allerdings in weitaus geringerem Umfang. Dort belaufe sich das Volumen der verdächtigen Zahlungen "nur" auf zwei Milliarden Euro.Ähnlich habe sich zwischenzeitlich auch die Commerzbank geäußert: Die in den "FinCEN-Files" genannten Themen seien bekannt und beruhten auf Verdachtsmeldungen, die die Commerzbank überwiegend im Zeitraum 2010 bis 2016 an die Aufsichtsbehörden getätigt habe, habe das Institut am Montag erklärt.Die Anleger könne das allerdings nicht wirklich beruhigen. Im ohnehin schwachen Gesamtmarkt würden die Papiere der Commerzbank am Montagnachmittag rund fünf Prozent verlieren, bei der Deutschen Bank seien es sogar fast acht Prozent.Selbst neu angefachte Übernahmespekulationen in der Branche könnten daran zunächst nichts ändern. Investierte Anlege bleiben vorerst dabei, sollten aber die Stoppkurse bei 4,00 Euro (Commerzbank) beziehungsweise 6,80 Euro (Deutsche Bank) im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link