Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Sentiment für die Commerzbank-Aktie habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Großen Anteil daran hätten die überraschend guten Q1-Zahlen gehabt. Auch wenn das Papier des Frankfurter Geldhauses etwas schwächer in die Woche starte, bleibe das Potenzial hoch. Denn in der Bilanz des Finanzinstitutes liege ein Milliardenschatz, den fast niemand auf dem Schirm habe.Seit fünf Monaten sei Manfred Knof nun Vorstandschef der Bank, bisher habe er geliefert. Der bereits letztes Jahr in Grundzügen aufgestellte Kostenplan werde sukzessive abgearbeitet, eine Einigung mit den Gewerkschaften über einen Sozialplan stehe. Den Kurs der Aktie hätten die positiven Nachrichten in den vergangenen Tagen stark angeschoben, heute schwächele die Notierung etwas.Da Knof bisher die gesteckten Ziele erreicht habe, sei die Option einer Übernahme der kriselnden Commerzbank in der Öffentlichkeit in den Hintergrund gerückt. Allerdings habe er erst vor wenigen Monaten das Ruder übernommen, trotz erster Erfolg würden Risiken in der mittleren Frist bleiben. Scheitere er in den kommenden drei Jahren oder verschlechtere sich die Situation allgemein in der Branche, stünde eine Fusion mit einem größeren Konkurrenten wieder auf der Agenda.Diese Thematik habe in der Vergangenheit häufig zu Übernamefantasien und daher steigenden Kurse geführt. Bei der Commerzbank sei nicht nur die weiterhin starke Position im deutschen Mittelstandsgeschäft für Interessenten ein Pluspunkt. In Europa sei der deutsche Finanzkonzern bei einem Thema führend, das oft unter den Tisch falle. Die Rede sei vom umgekehrten Goodwill, dem sogenannten Badwill.Die Commerzbank-Aktie notiere seit Jahren deutlich unter Buchwert und damit mit einem Abschlag zum bilanziellen Eigenkapital. Aktuell betrage das Kurs-Buchwert-Verhältnis nur 0,3 und damit weniger als die Hälfte des Durchschnitts der Peers in der Eurozone von 0,7. Was häufig ein Nachteil für die Commerzbank gewesen sei, könnte sich bei einer Übernahme ins Gegenteil verdrehen.Aktuell stünden Übernahmepläne bei der Commerzbank nicht im Fokus. Allerdings könne das Thema schnell wieder aufkommen, wenn es bei der Sanierung stocke. Für Aktionäre wären derartige Meldungen positiv, wie die Vergangenheit gezeigt habe. Potenzielle Interessenten gebe es einige. Wenn es mehr Klarheit gebe, wie es nach der Corona-Krise in der Branche weitergehe, dürfte eine Fusionswelle losgehen.Anleger könnten den Rücksetzer nutzen und bei der Commerzbank-Aktie zugreifen. Sie sollte im laufenden Jahr ihre Chancen ausspielen können, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.