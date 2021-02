Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (11.02.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die zweitgrößte Bank Deutschlands, Commerzbank, habe ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Wegen hoher Abschreibungen sowie Rückstellungen für Kreditausfälle und Restrukturierungsaufwendungen sei Commerzbank in die Verlustzone gerutscht.Die Erträge vor Risikovorsorge seien in Q4 2020 gegenüber Q4 2019 um 6,6% auf EUR 2,03 Mrd. gesunken. Die operativen Kosten hätten sich bei EUR 1,61 Mrd. stabil gehalten. Das Risikoergebnis habe sich im Jahresvergleich von minus EUR 250 Mio. auf minus EUR 681 Mio. erhöht, was vor allem auf höhere Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen gewesen sei. Unter dem Strich habe das Konzernergebnis im Berichtsquartal minus EUR 2,70 Mrd. nach minus EUR 97 Mio. im Vergleichsquartal 2019 betragen. Die Markterwartungen hätten hierfür bei minus EUR 2,84 Mrd. gelegen.Im Gesamtjahr 2020 sei der Provisionsüberschuss dank eines starken Wertpapiergeschäfts um 9% in die Höhe geklettert und habe damit die Belastungen des Niedrigzinsumfeldes mehr als ausgleichen können. Die um Sondereffekte bereinigten Erträge seien 2020 ohne die Belastung aus der erhöhten Rückstellung für Fremdwährungskredite der mBank von EUR 229 Mio. mit EUR 8,45 Mrd. (2019: EUR 8,62 Mrd.) nahezu stabil geblieben. Beim Konzernergebnis sei im Gesamtjahr 2020 ein Minus von EUR 2,87 Mrd. (2019: plus EUR 585 Mio.) angefallen. Maßgeblich hierfür sei gewesen, dass die Bank für die anstehende Restrukturierung mit EUR 814 Mio. bereits knapp die Hälfte der geplanten Restrukturierungsaufwendungen von rund EUR 1,8 Mrd. gebucht habe. Des Weiteren hätten Firmenwertabschreibungen sowie solche auf andere immaterielle Vermögenswerte von rund EUR 1,6 Mrd. das Ergebnis belastet.Die Kernkapitalquote (CET1) habe Ende Dezember 2020 bei 13,2% nach 13,5% im Vorquartal (Q3) gelegen.Im Rahmen der "Strategie 2024" wolle die Commerzbank die Kosten im Jahr 2024 im Vergleich zu 2020 um insgesamt EUR 1,4 Mrd. beziehungsweise rund 20% reduzieren. Ein Drittel der geplanten Einsparungen solle bereits im Jahr 2022 umgesetzt sein. Demgegenüber würden weitgehend stabile Erträge erwartet. Der Restrukturierung würden netto rund 7.500 Vollzeitstellen zum Opfer fallen. Noch in diesem Jahr sollten 190 Filialen geschlossen werden. Für 2024 strebe die Commerzbank ein operatives Ergebnis von rund EUR 2,7 Mrd. und eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von rund 7% an.Des Weiteren peile die Commerzbank vorbehaltlich der erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierung sowie der Zustimmung durch die EZB an, in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt bis zu EUR 3 Mrd. an die Aktionäre in Form von Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufen auszuschütten.Die letzte Empfehlung zur Commerzbank lautete "Verkauf", so Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.