Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (29.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Lange hätten Anleger warten müssen, nun sei die Katze aus dem Sack. Die Commerzbank habe gestern Nachmittag die Eckpunkte ihrer neuen Strategie veröffentlicht. In wesentlichen Punkten entspreche der Plan von CEO Manfred Knof dem, was schon länger vermutet worden sei. Allerdings gebe es interessante Details.Das Programm solle bis 2024 die jährlichen Kosten um 1,4 Mrd. Euro oder um im Vergleich zu 2020 um etwa ein Fünftel drücken. Die Eigenkapitalrendite solle dann - exklusive des Wachstums der polnischen Tochter mBank - bei 6,5 bis 7% liegen. In den ersten neun Monaten im vergangenen Jahren seien es nur 1,2% gewesen. Selbst 2019, also vor der Corona-Krise, habe Frankfurter das Geldhaus nur 2,4% erreicht.Knof sei erst seit diesem Monat an der Führungsspitze der Commerzbank, aber er sei ihre letzte Hoffnung. Gelinge die Sanierung nicht, drohe eine Übernahme. In der Unternehmensmitteilung von gestern lasser er sich zitieren: "Unsere Ziele sind sehr anspruchsvoll, aber wir werden alles Notwendige tun, um sie zu erreichen." Am kommenden Mittwoch, 3. Februar, solle die Strategie dem Aufsichtsrat im Detail vorgestellt werden.Der Kernpunkt der Strategie bleibe im Vergleich zum Vorschlag des alten Vorstands unverändert: 10.000 Vollzeitstellen sollten wegfallen, um die Kostenreduktion zu erreichen. In Deutschland sei davon jede dritte Stelle betroffen, von aktuell 790 Filialen sollten 2024 noch 450 übrigbleiben. Gekürzt werde auch im Ausland, v.a. im Firmenkundengeschäft.Abbau solle ohne Kapitalerhöhung finanziert werdenPositiv zu werten sei, dass die Commerzbank den Umbau aus eigener Kraft stemmen wolle. Eine Kapitalerhöhung sei nicht geplant. Die Restrukturierungsaufwendungen von erwarteten 1,8 Mrd. Euro sollten komplett aus dem Eigenkapital finanziert werden. Zum Ende des dritten Quartals habe die Bank einen Puffer von mehr als 6 Mrd. Euro gehabt. Zudem habe die Commerzbank bereits für die Hälfte der 1,8 Mrd. Euro 2019 und 2020 Rückstellungen gebildet, sodass der Rest im laufenden Jahr verbucht werde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.