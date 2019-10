Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie: CBK100

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption: CBK

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CBK

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CRZBF

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (30.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank wolle als Teil ihrer neuen Strategie die Tochter comdirect bank, an der sie bisher 82% gehalten habe, integrieren. Heute habe das Frankfurter Geldhaus ein offizielles Übernahmeangebot vorgelegt, um die comdirect bank komplett zu übernehmen. Die Commerzbank biete 11,44 Euro je Aktie. Dies entspreche einer Prämie von 25% auf den Xetra-Schlusskurs der comdirect bank-Aktie vom 19. September 2019, dem Tag vor Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung zum Strategieentwurf "Commerzbank 5.0". Die Angebotsfrist für das Erwerbsangebot laufe bis zum 6. Dezember 2019 und stehe unter der Vollzugsbedingung einer Mindestannahmequote von 90% (einschließlich der von der Commerzbank bereits gehaltenen comdirect bank-Aktien)."Der Aktionär" rate Anlegern, die aktuell in die comdirect bank-Aktie investiert seien, den Großteil der Position über die Börse zu verkaufen. Mit dem Rest könne auf einen höheren Preis beim Sqeeze-out gesetzt werden.Das Bild bei den großen Investoren zur neuen Commerzbank-Strategie sei gemischt. Einer habe gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt: "Das ist Magerkost." Er hätte sich ambitioniertere Ziele und stärkere Sparbemühungen gewünscht. Ein anderer Großaktionär habe die Strategie ebenfalls als enttäuschend bezeichnet. Gut sei aber, dass die Commerzbank nun eigentlich nur noch positiv überraschen könne.Zumindest im dritten Quartal sei das gelungen. Dazu müsse allerdings gesagt werden, dass die Commerzbank im Laufe des Jahres die Erwartungen deutlich heruntergefahren habe. Ob die Strategie aufgehe, stehe in den Sternen. Selbst wenn die Eigenkapitalrendite von 4% erreicht werde, sei klar, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein könne. Mit diesem Wert sei die Commerzbank langfristig nicht überlebensfähig und lebe von der Substanz, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,48 EUR -2,40% (30.10.2019, 12:30)