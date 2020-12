Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Digitalisierung sei auch bei den Banken ein Riesenthema. Gerade erst habe die Deutsche Bank mit Google eine strategische Partnerschaft geschlossen. Auch die Commerzbank setze bei der Datenwolke auf Google, jedoch gehe der Konzern dabei andere Wege. Das Potenzial sei aber groß.Die Commerzbank habe sich nämlich nicht auf einen Anbieter festgelegt, sondern lasse ihre Daten neben Alphabet (Google) auch von Microsoft in der Cloud speichern. Das erkläre Jörg Hessenmüller im Interview mit der "Börsen-Zeitung". Er sei bei der Commerzbank federführend für die IT verantwortlich. Mit zwei Partnern fühle sich Hessenmüller wohl: "Natürlich gibt uns dies auch die Möglichkeit, zu wechseln, wenn ein Outsourcing-Dienstleister seinen Service nicht mehr leisten kann. Da haben wir bei zwei Partnern einen anderen Provider, dessen Plattform ich ebenfalls mehr oder weniger unendlich skalieren kann."Im laufenden Jahr seien mehrere neue Produkte mit der Cloudtechnologie auf den Markt gebracht worden. Insgesamt gehe es laut Hessenmüller nun darum, die Integration der Comdirect zur Weiterentwicklung der gesamten IT-Architektur zu nutzen. Hessenmüller halte es für möglich, dass es nicht bei den 750 Mio. Euro bleibe, die die Bank in den nächsten Jahren in die Modernisierung der Systeme stecken wolle. "Im Rahmen des erwarteten Strategie-Updates werden wir uns natürlich auch die Kosten und Investitionen noch einmal anschauen."Die Weiterentwicklung der IT sei dringend notwendig. Die Commerzbank habe erkannt, dass gerade durch die Corona-Pandemie der Trend zu Onlinekanälen stark zugenommen habe. Das neue Strategieupdate Anfange 2021 werde somit wohl einen Kahlschlag bei den Filialen beinhalten. Das mache aber nur Sinn, wenn gleichzeitig die entsprechende digitale Infrastruktur bereitstehe, um die Kunden abzuholen. Daher wäre mehr Geld für die Digitalisierung ein wichtiges Zeichen.Engagierte Anleger sollten daher kein Stück aus der Hand geben, so Fabian Strebin von Anlegermagazin "Der Aktionär". Investierte sollten den Stopp bei 4,00 Euro beachten. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: