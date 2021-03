Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das vergangene Jahr sei für das Geldhaus nicht nur aufgrund der Coronapandemie und eines Milliardenverlustes turbulent gewesen. Letzten August habe es erst einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates gegeben, der damalige CEO Martin Zielke habe ebenfalls seinen Hut genommen. Im Februar sei nun ein umfassendes Kostensenkungsprogramm implementiert worden. Knapp einen Monat später drohe die Commerzbank aber wieder in ein Führungsvakuum abzugleiten.Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter trete mit sofortiger Wirkung zurück. Das melde die Commerzbank heute. Ursächlich sollten gesundheitliche Gründe sein. Dass Vetter hinschmeiße, sei andererseits schwer vorstellbar. Er gelte als durchsetzungsstark und habe maßgeblich mit an dem aktuellen Sanierungsplan gefeilt. Manfred Knof, der seit Jahresbeginn das Amt des CEO innehabe, sollte die einzelnen Schritte des Programms umsetzen.Nun beginne wieder eine Hängepartie und es drohe ein Führungsvakuum bei der Commerzbank. Bis ein Nachfolger gefunden sei, übernehme Vetters Stellvertreter im Aufsichtsrat, Uwe Tschäge, seinen Platz. Inwiefern sich Vetters Abgang auf die Sanierung auswirke, sei noch unklar. Der Plan stehe und müsse nun umgesetzt werden. Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den Jobbabau könnten aber zu Stolpersteinen werden. Nicht nur dort fehle Vetters Erfahrung bei der Commerzbank.Die Commerzbank-Aktie habe die Nachricht noch nicht verdaut und pendle leicht im Minus. Zuletzt habe der Titel von der positiven Stimmung im Bankensektor und steigenden Zinsen profitiert. Bereits gestern sei die Commerzbank-Aktie aber stark abverkauft worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: