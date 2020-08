Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,443 EUR +1,21% (04.08.2020, 08:48)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,45 EUR +2,37% (03.08.2020)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe gestern einen neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat gewählt. Damit sei eine noch längere Hängepartie vermieden worden, denn der bisherige Vorsitzende, Stefan Schmittmann, sei gestern abgetreten. Wie erwartet sei Hans-Jörg Vetter zum obersten Kontrolleur bestimmt worden. Die Umstände seien allerdings alles andere als trivial. Die Aktie habe wieder etwas Boden gut machen können.Vetter sei laut Medienberichten einstimmig gewählt worden. Das sei umso bemerkenswerter, da es im Vorfeld starke Kritik an ihm durch den Großaktionär Cerberus gegeben habe. Dieser habe zwei eigene Kandidaten für die Position nominieren wollen. Anscheinend habe für die Mitglieder im Aufsichtsrat aber im Vordergrund gestanden, die Führungskrise schnell zu beenden. Vetter müsse nun noch von einem Gericht als neuer Aufsichtsrat bestellt werden, da er dem Gremium bisher nicht angehöre. Dann wäre er formal der neue Aufsichtsratschef.Mit der Suche nach einem neuen Chef des Kontrollgremiums sei die Aufsichtsrätin Jutta Dönges betraut worden. Sie vertrete den Bund als Großaktionär im Aufsichtsrat und leite die Finanzagentur der Bundesrepublik. Am Ende hätten auch die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank von Vetter überzeugt werden können. Zwar sei ihm vorgeworfen worden, dass er noch nie eine börsennotierte Großbank geleitet habe. Andererseits habe er erfolgreich mit der Bankengesellschaft Berlin und der LBBW zwei Landesbanken saniert. Vielleicht schaffe er nun sein Tripple mit der Commerzbank.In den kommenden Tagen erwarte die Commerzbank die gerichtliche Bestellung von Vetter. In der Zwischenzeit übernehme der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Tschäge den Vorsitz. In diese Interimsperiode würden auch die Quartalszahlen fallen, die morgen veröffentlicht würden. Der Analystenkonsens erwarte, dass der Gewinn von 271 Millionen auf 95 Millionen Euro sinke. Für das Gesamtjahr werde ein Verlust von 320 Millionen Euro prognostiziert.Mit der Entscheidung für Vetter habe sich der Bund scheinbar gegenüber Cerberus durchgesetzt. Es bleibe abzuwarten, ob die Amerikaner noch weitere Schritte unternehmen würden. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren scheine die Regierung auf eine Veränderung bei der Commerzbank zu drängen. Vetter komme zwar nicht aus dem Privatbankenbereich, aber er habe bisher nicht vor harten Einschnitten zurückgescheut, wenn es notwendig gewesen sei. Er gelte zu Recht als Sanierer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.