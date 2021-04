Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,7595 EUR -1,96% (21.04.2021, 14:00)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (21.04.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Große Niederlassung unter neuer Leitung - AktiennewsMarc Baumgärtner leitet seit dem 15. April das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden in der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF)-Niederlassung Bad Homburg, so die Experten von "FONDS professionell".Zu seinem Verantwortungsbereich würden fast 160.000 Kunden und 15 Filialen im Taunus, in der Wetterau sowie im Main-Kinzig-Kreis und Fulda gehören. Der 42-Jährige folge auf Anja Dittmar, die in die Commerzbank-Zentrale nach Frankfurt wechsele.Baumgärtner habe seine Karriere im Jahr 2000 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse in seiner Heimatstadt Hanau gestartet. 2008 sei er zur Commerzbank gekommen und habe verschiedene Führungsaufgaben im Vertrieb in Rheinland-Pfalz und im Saarland übernommen. Zuletzt habe er die Beratung von vermögenden Kunden in Saarbrücken geleitet.Stefan Nodewald bleibe Niederlassungsleiter FirmenkundenBörsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,7385 EUR -3,02% (21.04.2021, 14:14)