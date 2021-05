Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe seit Wochenstart ordentlich abgeben müssen und habe das Niveau von 6,61 Euro nicht halten können. Das sei immerhin der höchste Kurs seit rund einem Jahr gewesen. Hintergrund seien eine Analystenabstufung und wohl Gewinnmitnahmen. Langfristig habe der Frankfurter Finanzkonzern aber noch ein Ass im Ärmel, das im zweiten Halbjahr ausgespielt werden könnte.Was indes die wenigsten Experten nachhaltig in ihre Kursziele eingepreist hätten, seien steigende Zinsen. Vielfach werde die aktuell höhere Inflation als nur vorübergehend angesehen. Nachholeffekte nach den weltweiten Lockdowns und ein geringer Ausgangswert aus dem Vorjahr sollten im Laufe des Jahres wieder abnehmen und so für eine geringere Teuerung sorgen würden. Allerdings sei unklar, wie schnell die Menschen ihr in der Pandemie angespartes Kapital ausgeben würden. Zudem setze sich ein Trend zu höheren und fairen Löhnen durch, z.B. steigende Mindestlöhne. Das könnte die Inflation und damit die Zinsen stärker und länger antreiben als bisher vermutet.Die Commerzbank gehöre aufgrund des starken Fokus auf das Kreditgeschäft zu den zinssensitivsten Instituten der Eurozone. Steige der Zins um 1%, dann lege das Nettozinseinkommen im ersten Jahr um 600 bis 650 Mio. Euro zu. Nach vier Jahren würden sich insgesamt bis zu 1,5 Mrd. Euro höhere Einnahmen ergeben. Das prognostiziere die Commerzbank selbst. Die aktuelle Entwicklung am Markt deute daraufhin, dass die Renditen nun langfristig in Bewegung kämen, nachdem die Anleiherenditen in den USA und auch Deutschland seit Jahresbeginn teilweise deutlich angezogen hätten.Seit Jahren habe es die Commerzbank nicht geschafft, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Zwar sei der neue CEO Manfred Knof erst seit Januar im Amt, aber seine bisherige Arbeit könne sich sehen lassen. Schrittweise dürfte das Vertrauen in die Führung zurückkehren. Neben den Kosteneinsparungen durch den Umbau würden die Zinsen ein wichtiger Hebel für höhere Gewinne bleiben. Im laufenden Jahr sei hier einiges Potenzial vorhanden. Risikobewusste Anleger könnten den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄRBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link