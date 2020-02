Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,656 EUR +2,46% (06.02.2020, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,685 EUR +2,43% (06.02.2020, 09:43)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (06.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Ein Meilenstein der neuen Commerzbank-Strategie sei die Integration der Tochter Comdirect. Nach anfänglichen Problemen mit einem aktivistischen Investor sei die Übernahme nun sicher. Allerdings könnte nun die Finanzierung für den Konzernumbau ins Wanken geraten. Denn der sollte hauptsächlich durch den Verkauf der polnischen mBank finanziert werden.Im vergangenen Herbst habe die Commerzbank eine neue Strategie verabschiedet. Das Geldhaus wolle effizienter und digitaler werden. Dazu sollten 1,60 Milliarden Euro investiert werden, die vor allem aus dem Verkauf der Tochter in Polen, der mBank, kommen sollten. Die sei hochprofitabel und an der Börse aktuell 3,80 Milliarden Euro wert. Für ihren 70 prozentigen Anteil habe die Commerzbank bei einer Veräußerung bisher mit mindestens zwei Milliarden Euro gerechnet.Vor Monaten noch habe es geheißen, dass es einige Bieter geben würde. Die Commerzbank hätte wohl gerne an einen ausländischen Konkurrenten verkauft. In den letzten Wochen hätten immer mehr angebliche Interessenten aber dementiert. Nun sollten sich ausländische Banken aus Angst vor einer Einmischung der polnischen Regierung zurückgezogen haben. Nur die zweitgrößte polnische Bank, die Bank Pekao biete noch. An ihr sei der Staat beteiligt.In den letzten Jahren sei es in Polen zu einem verstärkten Einstieg des Staates in den Finanzsektor gekommen. Problematisch seien auch Franken-Immobilienkredite, die durch die starke Aufwertung der Schweizer Währung für die polnischen Kreditnehmer zu einem großen Problem geworden seien. Es habe bereits erste Gerichtsurteile gegeben, die die Banken belasten würden.Die Finanzierung für die aktuelle Strategie wackle also. Am Ende könnte es zu einem Verkauf an eine polnische Bank zu einem gedrückten Preis kommen. Commerzbank-CEO Martin Zielke müsste seine Umbaumaßnahmen dann abspecken, oder das Konzept überarbeiten. Am besten wäre es allerdings, wie "Der Aktionär" mehrfach aufgezeigt habe, wenn die mBank gar nicht verkauft würde. Denn sie ist der profitabelste Teil des Gesamtkonzerns, so Fabian Strebin. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: