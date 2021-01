Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,662 EUR +5,63% (06.01.2021, 17:44)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (06.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) an der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Spitze - ein Anblick, der nicht unbedingt alltäglich sei. Unter den Top-Gewinnern im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) sei derweil die Aktie der Commerzbank. Für den Run auf Finanztitel gebe es an diesem Mittwoch gleich zwei Gründe. Beide seien in den Vereinigten Staaten von Amerika zu finden. Und sie würden Anlass zur Hoffnung geben.Das habe fast schon einen gewissen Seltenheitswert: Europas Banken hätten sich an diesem Mittwoch an die Spitze des Tableaus der 19 STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820)-Sektoren gesetzt. Der Bankensektor habe um 4,3 Prozent zugelegt. Am deutschen Markt hätten Deutsche Bank 6,2 Prozent und Commerzbank 5,6 Prozent gewonnen. Ein Grund für die neue Euphorie um Finanztitel sei der Umstand, dass die Risikoneigung an den Finanzmärkten angesichts eines möglichen Siegs der Demokraten bei der Senatorenwahl im US-Bundesstaat Georgia wieder zunehme.Etwas Rückenwind könnte die Branche zudem auch vom jüngsten Zinsanstieg in den USA erhalten. Zehnjährige US-Staatsanleihen hätten am Mittwoch erstmals seit März vergangenen Jahres wieder mehr als ein Prozent Rendite abgeworfen. Damit habe sich die Rendite seit Anfang August verdoppelt. Das US-Bondgeschäft als wichtige Einnahmequelle der Geldhäuser könne sich somit etwas aufhellen, habe es im Handel geheißen.Die Aktie der Commerzbank befindet sich seit Ende März 2020 im AKTIONÄR-Depot und notiert dort 76 Prozent im Plus. Sei sie auf diesem Niveau noch ein Kauf? Dank des heutigen Anstiegs durchaus. Denn mit dem Anstieg über den Bereich von 5,50 Euro habe die Commerzbank-Aktie ein frisches Kaufsignal generiert. Bestätigung vorausgesetzt, könnte sich die jüngste Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzen, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,68 EUR +5,54% (06.01.2021, 21:46)