ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (26.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die zweite Welle der Corona-Pandemie sei längst in Deutschland angekommen. Die Börse zeige sich nervös, der große Einbruch wie im Frühjahr sei aber ausgeblieben. Die Frage nach möglichen Kreditausfällen nehme bei den Banken wieder Fahrt auf. Das Thema habe bisher keine größere Rolle gespielt, da der Staat mit zahlreichen Maßnahmen die Wirtschaft gestützt habe. Nun rücke es wieder in den Fokus.Der Staat wille die Wirtschaft retten. Im laufenden Jahr seien Garantien und ähnliche Hilfen in Höhe von mehr als 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf den Weg gebracht worden. Das sei so viel wie fast nirgends auf der Welt. Der direkte fiskalische Impuls sei mit 8,3 Prozent des BIP ebenfalls sehr hoch. Das gehe aus Berechnungen der Forschungsinstitution Brügel hervor.Wenn der Staat den Konsum am Laufen halte und Unternehmen mit verbilligten Krediten und Garantien stütze, schütze er damit auch die Banken vor Firmeninsolvenzen und somit Kreditausfällen. Die Commerzbank habe bisher mit 0,7 Prozent notleidenden Krediten am Gesamtportfolio auch im historischen Vergleich einen niedrigen Wert aufgewiesen. Mehr dazu würden Anleger am 5. November erfahren, wenn der Konzern seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiere.Die Märkte hätten heute den Rückwärtsgang eingelegt und die Bankaktien würden überproportional verlieren."Der Aktionär" hat die Aktie für spekulativ orientierte Anleger empfohlen und vor anziehender Volatilität gewarnt. Als Unterstützung fungiere die 200-Tage-Linie bei 4,36 Euro. Darunter verlaufe auch der mittelfristige Aufwärtstrend bei 4,28 Euro. Der Stoppkurs betrage 3,30 Euro. (Analyse vom 26.10.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot