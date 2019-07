Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,574 EUR +1,72% (25.07.2019, 16:57)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,546 EUR +1,02% (25.07.2019, 17:12)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (25.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Entscheidung der EZB, Optionen für weitere Anleihekäufe und Staffelzinsen zu prüfen, habe dem europäischen Bankensektor am Donnerstagnachmittag Rückenwind geliefert - allerdings nur kurzfristig. Hierzulande haben die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank einen Teil der Gewinne schon wieder abgeben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Obwohl EZB-Chef Mario Draghi bei der Pressekonferenz zum jüngsten Zinsentscheid eine "signifikante" Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt habe, hätten die europäischen Banken zunächst positiv reagiert. Der Branchenindex STOXX Europe 600 Banks sei mit einem Plus von fast 2 Prozent zeitweise an die Spitze aller Sektoren geklettert. Hierzulande konnte die Aktie der Deutschen Bank ihren Vorsprung auf knapp 5 Prozent ausbauen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Commerzbank-Aktie habe bis zu 4 Prozent zugelegt.Der Grund: Neben den ohnehin erwarteten Zinssenkungen nach der Sommerpause wolle Draghi auch wieder Anleihekäufe prüfen lassen. Noch immer würden Europas Banken in großem Umfang Staatsanleihen in ihren Portfolios halten. Durch neuen Anleihekäufen der EZB dürften die Risikoaufschläge auf diese Staatspapiere niedrig bleiben und die bilanziellen Risiken zumindest nicht wieder steigen.Darüber hinaus habe die EZB auch die Prüfung von Staffelzinsen in Aussicht gestellt, um die die europäischen Geschäftsbanken nicht weiter zu belasten. Ein Händler habe dies im Gespräch mit Bloomberg in der ersten Reaktion positiv gewertet - es sei das erste Mal, dass sich die EZB auch die Profitabilität der Banken berücksichtige.Die Freude habe allerdings nicht lange gewährt, denn im weiteren Tagesverlauf hätten die Bank-Aktien ihre Gewinne teils vollständig abgeben müssen. Während die Papiere der Deutschen Bank nach dem Dip auf ein Tagestief bei 6,95 Euro nun wieder moderat zulegen könnten, sei die Commerzbank-Aktie ebenso wie der Branchenindex zwischenzeitlich ins Minus gerutscht. Insgesamt hätten sich die Finanzwerte nach der EZB-Entscheidung volatil präsentiert."Der Aktionär" rät weiterhin vom Einstieg bei Deutscher Bank und Commerzbank ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link