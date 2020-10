Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Den MDAX-Titel habe es gestern erwischt, der Kurs sei um mehr als drei Prozent abgeschmiert. Denn in Deutschland werde das private Leben wegen Corona für einen Monat heruntergefahren. Der zweite Lockdown solle die Wirtschaft aber nicht so stark treffen, wie im Frühjahr. Das sei die Hoffnung, die auch für Banktitel bestehe. Charttechnisch werde es aber langsam eng für die Aktie.Am 5. November präsentiere die Commerzbank ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Viel mehr dürfte die Anleger aber interessieren, wie das Management die zukünftige Entwicklung im Hinblick auf einen zweiten Lockdown sehe. Der sei bisher an den Märkten und bei vielen Führungskräften nicht eingepreist gewesen.Nach dem Abverkauf in dieser Woche ergebe sich für spekulativ orientierte Anleger womöglich eine Chance: Das durchschnittliche Kursziel der Analysten laute nach wie vor 5,09 Euro, der Aktienkurs notiere aber nur noch knapp über vier Euro. Die Expertenmeinung zu dem Papier sei gespalten. Rund die Hälfte aller befragten Analysten würde dabei bleiben und jeweils sieben Kaufen bzw. Verkaufen.Mit Blick auf den Chart sei die obere Begrenzung des Dreiecks in weite Ferne gerückt, stattdessen sei die Commerzbank-Aktie deutlich unter den Aufwärtstrend bei 4,35 Euro gerutscht. Nun komme die massive Unterstützung im Bereich der 4-Euro-Marke in Visier. Ebenfalls als Haltelinie könne die Marke um 3,80 Euro dienen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,04 EUR -1,25% (29.10.2020, 09:23)