Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (30.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor mehr als einem Monat habe der Ukraine-Krieg begonnen. Auch die Commerzbank-Aktien seien danach in einen Abwärtssog geraten. Gestern habe es erste Anzeichen der Entspannung in dem Konflikt gegeben, heute gehe es wieder bergab an der Börse. Was würden die Experten über die Perspektiven der Aktie denken?Viele Analysten hätten in den letzten Wochen ihre Prognosen angepasst. Unter dem Strich bleibe es aber dabei, dass der Konsens positiv eingestellt sei für die Aktie. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten betrage 8,95 Euro, was mehr als 20 Prozent Ertragspotenzial biete.Mittlerweile rate nur noch ein Experte zum Verkauf der Commerzbank-Aktie. Weitere 14 würden aktuell dabeibleiben, die restlichen elf Analysten würden den Kauf empfehlen. Stuart Graham von Autonomous Research habe sogar ein Kursziel von 12,07 Euro ausgegeben.Die Lage an den Börsen bleibe volatil, das gelte umso mehr für Finanztitel. Denn diese würden noch sensibler auf geopolitische Risiken und Zinsänderungen reagieren. Letztere würden seit Wochen nur in eine Richtung zeigen. Die Renditen der Staatsanleihen würden in den USA und der Eurozone seit geraumer Zeit steigen. Im Zusammenspiel mit der hohen Inflation führe das bei Banken auch ohne Leitzinserhöhungen zur Anpassung der Kreditzinsen. Das zeige sich zum Beispiel an den Hypothekenzinsen in Deutschland seit Jahresbeginn.Anleger setzen die Aktie auf die Watchlist, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" setzt im Aktien-Musterdepot und im Hebeldepot auf die Commerzbank. (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.