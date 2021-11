Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (29.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Banktitel seien am Freitag kräftig abgeschmiert. Anleger hätten in Panik über eine neue Variante des Coronavirus, die in Südafrika entdeckt worden sei, massenhaft Zykliker verkauft und seien in als sicherer geltende Anlagen wie Staatsanleihen geflüchtet. Negativ betroffen gewesen seien auch die Aktien der Commerzbank, die fast fünf Prozent verloren hätten. Damit habe sich das Chartbild deutlich eingetrübt und die Entwicklung für diese Woche sei mit hoher Unsicherheit belastet.Die Nachrichten über die in Südafrika entdeckte Omrikon-Variante seien weiterhin widersprüchlich. Die Mutation könnte zu leichteren Symptomen führen aber ansteckender sein, so hätten verschiedene Nachrichtenagenturen berichtet. Die Impfstoffhersteller würden bereits prüfen, wie gut ihre Produkte gegen diese Variante schützen würden. Genaueres wisse man aber wohl erst in Tagen oder Wochen.Für die Börse sei das eine Belastung, denn die Unsicherheit sei hoch. Im schlimmsten Fall müssten die vorhandenen Impfstoffe angepasst werden und weltweit könnten dann erst im neuen Jahr Auffrischungsimpfungen stattfinden. Damit würde man weiter Zeit im Kampf gegen das Virus verlieren und die Wirtschaft dürfte unter zusätzlichen Einschränkungen leiden. Auch in Deutschland seien allgemeine Lockdowns wieder in der Diskussion. Gerade den Einzelhandel und viele Dienstleistungs-Unternehmen würde das hart treffen. Viele kleinere Firmen und Mittelständler seien Kunden der Commerzbank.Die Commerzbank-Aktie konnte noch vor Kurzem die Marke von sieben Euro überspringen. Nun gehe es verstärkt in die andere Richtung und diese Woche müsse der Wert die Sechs-Euro-Marke verteidigen. Derzeit stehe die Notierung an der 50-Tage-Linie bei 6,28 Euro, zwischen 6,12 Euro und der Mare von sechs Euro warte noch eine Unterstützungszone.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.