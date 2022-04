Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während die US-Notenbank die Zinswende eingeleitet habe, warte die EZB vorerst ab. Deutlich steigende Erträge für Finanzinstitute durch höhere Zinsen seien in der Eurozone demnächst also nicht zu erwarten. Der Druck auf die EZB nehme aber stetig zu. Zuletzt habe sich Deutsche Bank-Chef Christian Sewing geäußert.Bankenpräsident Christian Sewing erwarte eine baldige Reaktion der Europäischen Zentralbank auf die nochmals gestiegene Inflation. "Bei allen Ungewissheiten spricht doch vieles dafür, schon bald die Netto-Anleihenkäufe zu beenden und dann ein erstes Zinssignal zu setzen", habe der Deutsche-Bank-Chef in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken gestern in einer Videoschalte gesagt. "Ein Signal, das es jetzt dringend braucht." Je eher die EZB gegensteuere, umso besser sei dies für die Entwicklung der deutschen und europäischen Wirtschaft.Oberstes Ziel der EZB seien mittelfristig stabile Preise im Euroraum bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent. Im Währungsraum der 19 Länder sei die Inflation im März 2022 auf das Rekordniveau von 7,5 Prozent gesprungen. Auch in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland hätten kräftig steigende Energiepreise die jährliche Teuerungsrate im März über die Sieben-Prozent-Marke getrieben: Mit 7,3 Prozent sei der höchste Stand im wiedervereinigten Deutschland verzeichnet worden. Mit höheren Zinsen könne steigende Inflation bekämpft werden."Auf Dauer hohe Inflationsraten sind Gift für die Stabilität unserer Wirtschaft. Und das nicht nur, weil hohe Raten der Geldentwertung Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen verunsichern", so Sewing. Mit jedem Monat wachse die Gefahr, dass sich die Teuerung auf hohem Niveau festsetze. "Ich kann deshalb nur davor warnen, dass wir die Politik des billigen Geldes weiter fortsetzen und sich diese Umverteilungseffekte mit all ihren sozialen Auswirkungen dann noch verstärken." Die EZB halte die Zinsen seit Jahren extrem niedrig. Geschäftsbanken müssten derzeit 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken würden. Der Leitzins im Euroraum liege auf dem Rekordtief von null Prozent. Der EZB-Rat komme am 14. April zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammen.Höhere Zinsen wären natürlich auch für Deutsche Bank und Commerzbank ein Segen. Die Einnahmen einer Leitzinsanhebung 2022 würden sich über mehrere Jahre strecken. Bei der Deutschen Bank würde ein um ein Prozent höheres Zinsniveau im ersten Jahr die Nettozinserträge um 400 Millionen Euro erhöhen, bei der Commerzbank wären es ebenfalls 400 Millionen Euro."Der Aktionär" hat die beiden Bankpapiere daher wieder als Empfehlung aufgenommen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: