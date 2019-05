XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (07.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach anfänglichen Kursgewinnen sei die Commerzbank-Aktie am Dienstag im Tagesverlauf erneut ins Minus gerutscht. Vor den Quartalszahlen am morgigen Mittwoch (8. Mai) nähmen einige Anleger offenbar lieber einen Teil der Gewinne mit. Insgesamt präsentiere sich das Chartbild jedoch nach wie vor positiv.Die Aktie der Commerzbank habe seit Jahresbeginn rund 40 Prozent zugelegt und zuletzt sogar mehrfach die untere Begrenzung der horizontalen Widerstandszone im Bereich zwischen 8,00 und 8,65 Euro in Angriff genommen.Mit einem neuen Jahreshoch bei 8,26 Euro habe die Erholung Mitte April allerdings ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Ein erneuter Anlauf auf diese Marke sei am Montag im schwachen Gesamtmarkt vereitelt worden, der Kurs notiere seitdem wieder deutlich unter 8,00 Euro.Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht nun, dass die 200-Tage-Linie im Bereich von 7,69 Euro halte. Mit dem Sprung über den gleitenden Durchschnitt habe die Aktie Mitte April ein neues Kaufsignal erzeugt und somit den seit Jahresbeginn gültigen Aufwärtstrend bestätigt."Der Aktionär" setze seit Anfang März mit einer Trading-Position auf eine Fortsetzung der charttechnischen Erholung bei der Commerzbank-Aktie. Kurzfristig könnte es im Zuge der Q1-Zahlen am Mittwoch jedoch etwas turbulenter zugehen. Neben einem Gewinnrückgang würden die Analysten dabei auch Hinweise erwarten, wie es nach dem Aus der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank nun weitergehen solle.Investierte Anleger bleiben dabei und behalten den Stoppkurs bei 6,00 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu der Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: