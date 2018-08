Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,90 EUR +0,67% (08.08.2018, 12:05)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (08.08.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Für die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) überwogen in letzter Zeit eher die schlechten Nachrichten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Finanzinstituts habe seit Jahresbeginn mehr als 25% an Wert verloren. Im Herbst drohe das Papier deshalb aus dem Leitindex zu fliegen. Und die von der Bank gesponserte deutsche Fußball-Nationalmannschaft sei bei der WM in Russland schon in der Vorrunde ausgeschieden und die Werbekampagnen seien früher als erhofft beendet worden.Doch nun habe die Großbank ihre Zahlen für das zweite Quartal am Dienstagmorgen vorgelegt. Aktionäre hätten Grund zur Freude: Das Institut habe einen Überschuss von EUR 272 Mio. erzielt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Im Vorjahresquartal habe die Bank noch einen Verlust von EUR 640 Mio. verzeichnet. Grund sei vor allem die Restrukturierungsaufwendungen von ca. EUR 800 Mio. gewesen, die für den geplanten Abbau von mehr als 9.500 Stellen verbucht worden seien. Die Erträge seien im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8% auf EUR 2,2 Mrd. gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2018 plane das Geldhaus eine Dividende von EUR 0,20 je Anteil zu zahlen.Positiv falle auf, dass die Bank ihre Erträge im zweiten Quartal habe ausbauen können. Verantwortlich hierfür sei insbesondere der Ausbau und die positive Entwicklung im Privatkundengeschäft gewesen. Michael Mandel, Privatkundenvorstand finde die Entwicklung angesichts des harten Preiswettbewerbs in der deutschen Bankenlandschaft beachtlich: "Es zeigt, dass unsere Strategie aufgeht. Durch gestiegene Kundenzahlen machen wir die Belastungen durch die EZB-Zinspolitik inzwischen mehr als wett", so Mandel gegenüber dem "Handelsblatt".Negativ falle hingegen auf, dass das Firmenkundengeschäft auch aufgrund des hohen Margendrucks nach wie vor das Sorgenkind des Geldhauses bleibe. Das operative Ergebnis sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9% auf EUR 212 Mio. zurückgegangen. In der Firmenkundensparte leide das Institut unter dem sich verschärfenden Wettbewerb um deutsche Unternehmen. Einige internationale Banken, die im Zuge des Brexit ohnehin ihre Präsenz in Deutschland ausbauen würden, hätten bei der Gelegenheit auch ihr Werben um deutsche Konzerne verstärkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,899 EUR +1,03% (08.08.2018, 11:52)