Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,11 EUR -4,66% (28.02.2020, 11:37)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,095 EUR -6,45% (28.02.2020, 11:23)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Liste der Verlierer an den deutschen Börsen sei lang. Genauer gesagt: Sie sei vollständig. Kein einziger Titel aus dem HDAX könne auf Wochensicht Gewinne verbuchen. Der Coronavirus habe alle Papier fest im Griff. Die Liste der größten Verlierer decke auf: Unter ihnen sei mit Lufthansa ein Titel, der wenig überrasche, aber sie zeige auch, dass keine Branche sicher sei.Über 13 Prozent Verlust im DAX innerhalb von fünf Handelstagen. Ein Sturz von 2.000 Punkten ausgehend vom Allzeithoch am 17. Februar. Dem deutschen Aktienmarkt stehe die schlimmste Handelswoche seit der Weltfinanzkrise im Jahr 2008 ins Haus. Die Liste der größten Verlierer zeige auf, dass der Corona-Crash vor keiner Branche Halt mache. Im HDAX finde sich auf Wochensicht kein einziger Gewinner:Platz 5 auf der Verliererliste mit -15,93 Prozent: Deutsche BankPlatz 4 auf der Verliererliste mit -16,06 Prozent: CTS EventimPlatz 2 auf der Verliererliste mit -18,28 Prozent: Deutsche LufthansaPlatz 1 auf der Verliererliste mit -19,32 Prozent: Commerzbank. (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: