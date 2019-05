Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,246 EUR -1,36% (22.05.2019, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,271 EUR -0,89% (22.05.2019, 11:30)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktionäre der Commerzbank kämen am heutigen Mittwoch in Frankfurt zur jährlichen Hauptversammlung zusammen. Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank Ende April dürften dabei vor allem Fragen zur künftigen Strategie und den anhaltenden Übernahmegerüchten im Fokus stehen. Zudem dürften die Aktionäre erstmals seit 2015 wieder über einen Dividendenvorschlag abstimmen.Wie gehe es weiter mit der Commerzbank? Diese Frage habe nicht nur den Aufsichtsrat bei einer Sondersitzung am gestrigen Dienstag beschäftigt, sondern treibe auch viele Aktionäre um. Bislang setze Vorstandschef Martin Zielke auf eine aggressive Neukundenstrategie.Weil die Commerzbank kräftig die Werbetrommel rühre, gelinge es dem Institut mit wachsenden Kundenzahlen die Erträge einigermaßen stabil zu halten. Ob und wann die Rechnung sich auch in steigenden Gewinnen niederschlage, stehe allerdings in den Sternen. Im ersten Quartal 2019 habe die Commerzbank einen Gewinneinbruch verkraften müssen.Auch Zielke wisse, dass die Wachstumsmöglichkeiten auf dem umkämpften deutschen Markt begrenzt seien. "Es braucht Zeit, um Marktanteile substanziell zu steigern", so der CoBa-Chef im April. Zudem habe er angekündigt, die aktuelle Strategie bis zum Herbst noch einmal nachschärfen zu wollen.Die Hoffnungen, durch einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank Größenvorteile und Synergieeffekte zu schaffen, seien im April nach wochenlangen Gesprächen beerdigt worden. Doch es würden sich hartnäckige Gerüchte über einen möglichen Einstieg eines europäischen Konkurrenten halten - allen voran ING und UniCredit würden als potenzielle Interessenten gehandelt.Erfreulicher als die Diskussionen über die Zukunft des Instituts dürfte aus Anlegersicht die Abstimmung über den Dividendenvorschlag sein. Der falle mit 20 Cent pro Aktie nicht gerade üppig aus, habe aber Symbolcharakter. Schließlich sei es erst die zweite Ausschüttung seit der Rettung durch den Bund während der Finanzkrise im Jahr 2008. Nach zahlreichen Nullrunden in den vergangenen Jahren sei es durchaus als Erfolg zu werten, dass die Commerzbank nun wieder "dividendenfähig" sei.Zwar hat sich das Chartbild der Commerzbank zuletzt wieder etwas eingetrübt, "Der Aktionär" hält aber vorerst an der Trading-Position fest und spekuliert auf eine baldige Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends. Investierte Anleger sollten sich darüber hinaus die Dividende nicht entgehen lassen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link