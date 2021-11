Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Bund sei nach wie vor der größte Aktionär der Commerzbank. Diskussionen über einen Ausstieg seien in der Vergangenheit immer wieder aufgeflammt. Doch der mutmaßliche neue Bundeskanzler und Noch-Bundesfinanzminister Olaf Scholz halte sich zu dem Thema bedeckt. Commerzbank-Chef Manfred Knof dagegen äußerst sich dazu schon deutlich dezidierter."Als private Bank glauben wir, dass es natürlich besser ist, wenn wir später auch unabhängig sind und wenn auch irgendwann mal der Staat sicherlich wieder rausgeht", habe der aus Frankfurt zugeschaltete Commerzbank-Chef Manfred Knof am Mittwoch beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin gesagt. Der seit Jahresbeginn amtierende Manager habe zugleich betont, die Beteiligung des Staates behindere den Vorstand nicht in seiner Arbeit. "Wir haben die komplette Rückendeckung des Aufsichtsrates und ja auch der Bundesregierung für unser Transformationsprogramm."Der Staat habe die Frankfurter Großbank, die mitten in der Finanzkrise die kriselnde Dresdner Bank geschluckt habe, 2008/2009 mit mehr als 18 Mrd. Euro Steuergeldern vor dem Kollaps bewahrt. Die staatlichen Hilfen habe das Geldhaus bereits vor Jahren zurückgezahlt, der Bund sei aber noch mit 15,6 Prozent größter Anteilseigner des MDAX-Konzerns.Weil sich die FDP in der Vergangenheit mehrfach für einen Rückzug des Staates aus der Commerzbank ausgesprochen habe, sähen Beobachter bei einer Regierungsbeteiligung der Liberalen eine steigende Wahrscheinlichkeit, dass der Bund sein Aktienpaket abstoße. Jedoch sei das Aktienpaket aktuell nur einen Bruchteil der 5,1 Mrd. Euro wert, die es seinerzeit gekostet habe.Die Commerzbank-Aktie gewinne am Mittwoch mehr als ein Prozent und notiere bei 7,12 Euro.Klar, der Wunsch von Commerzbank-Boss Knof sei aus Manager-Sicht absolut nachvollziehbar, und ein Ausstieg des Bundes wäre überdies ein starker Kurstreiber. Die FDP jedenfalls würden den Schritt goutieren. Die Aktie, die jüngst die wichtige 6,85-Euro-Hürde habe knacken können, habe weiteres Potenzial, da auch das Momentum stimme.Kurzum: Anleger sollten bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)