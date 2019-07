XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach den Verlusten am gestrigen Donnerstag trete die Commerzbank-Aktie am Freitag fast auf der Stelle. Auch ein positiver Analystenkommentar könne daran wenig ändern. Charttechnisch bleibe es aber weiter spannend.Analyst Manuel Mühl von der DZ BANK schreibe, diverse Banken hätten anklingen lassen, dass sie auf absehbare Zeit nicht an einer Fusion mit der Commerzbank interessiert seien. Die der Aktie zugestandene Übernahmeprämie von 50 Cent entfalle deshalb.Des Weiteren rechne er aufgrund zahlreicher Aussagen von Notenbankern mit einer Fortsetzung der Niedrigzinsphase. Mit Provisionserträgen von drei Milliarden, was nur 30 Prozent der Nettoerträge ausmache, zähle die Commerzbank zu den zinssensitivsten Banken. Aufgrund einer Belastung des Zinsüberschusses in der Zukunft senke er dessen Prognose für die Jahre nach 2020.Die Commerzbank habe alleine im letzten Monat drei größere Störungen verzeichnet, die den Kunden verschiedene Transaktionen nicht erlaubt hätten. Dies werfe Fragen hinsichtlich der IT-Ausstattung auf und könnte zu höheren Aufwendungen als geplant führen. Seine Kaufempfehlung für die Aktie habe Mühl aber dennoch bestätigt.Die Commerzbank-Aktie bleibt auf der Watchlist, ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: