Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,32 EUR +3,93% (22.03.2022, 11:27)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,361 EUR +4,29% (22.03.2022, 11:13)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (22.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Aussagen von FED-Chef Jerome Powell zur Zinswende würden heute auch die Banktitel in Europa treiben. Demnach könnte die Straffung in den USA noch aggressiver als gedacht vonstattengehen. Die Anleiherenditen würden steigen. Für die Commerzbank-Aktien bedeute das heute Rückenwind, das Chartbild verbessere sich.Die Politik der US-Notenbank könnte die Zinsen noch schneller steigen lassen. Powell habe gestern bei der National Association for Business Economics gesagt, dass die Erhöhungen noch höher als letzte Woche angedeutet ausfallen könnten. Bisher seien weitere sechs Zinsschritt um 0,25 Prozent im laufenden Jahr angekündigt worden. Auch stärkere Anhebungen seien möglich, sofern das nötig sei, so Powell.Die Anleiherenditen in den USA und auch Europa würden seit der FED-Sitzung letzte Woche steigen. Auch wenn durch den Krieg in der Ukraine eine Zinswende in der Eurozone aktuell kein Thema sei, würden Institute wie die Commerzbank bei steigenden Marktzinsen trotzdem mehr verdienen. Der Druck auf die EZB nehme mit jedem Monat hoher Inflation ohnehin weiter zu.Der Kurs der Commerzbank-Aktie könne heute die 100-Tage-Linie bei 7,18 Euro klar überspringen. Damit sei auch das ebenfalls auf diesem Niveau verankerte Verlaufshoch vom letzten November geknackt worden. Der GD50 bei 7,62 Euro sei nun der nächste Widerstand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.