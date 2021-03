Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (18.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Überraschend sei am Mittwoch der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank, Hans-Jörg Vetter, zurückgetreten. Gesundheitliche Gründe sollten den 68-Jährigen, der erst seit letztem August im Amt gewesen sei, zu diesem Schritt bewogen haben. Interimsmäßig führe nun sein Stellvertreter Uwe Tschäge das Kontrollgremium. Doch der habe keine Ambitionen auf den Posten, zumal er auch noch der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Commerzbank sei. Dagegen würden schon andere Namen in der Bank gehandelt.Die Commerzbank brauche jemanden mit Format und eine Persönlichkeit, die im deutschen Bankenmarkt erfahren sei, und die Feinheiten und Stolpersteine kenne. Wichtig sei also auch die Fachkenntnis. Zwar sitze Andreas Schmitz erst seit Jahreswechsel im Aufsichtsrat der Commerzbank. In der Finanzbranche in Deutschland habe er allerdings einiges an Erfahrung gesammelt. Schmitz sei von 2006 bis 2015 Vorstandssprecher bei der HSBC Trinkhaus & Burkhardt in Düsseldorf gewesen und danach bis vergangenes Jahr deren Aufsichtsratschef. Zudem habe er von 2009 bis 2013 das Amt des Präsidenten des Privatbankenverbandes BdB innegehabt.Laut "Handelsblatt"-Informationen gelte der 61-Jährige als Anwärter auf Vetters Nachfolge. Bereits bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 5. Mai könnte es soweit sein. Ob Schmitz das Format von Vetter hätte, müsste sich zeigen. Vetter solle sich in den vergangenen Monaten ohnehin auf seine Rolle als Chef des Kontrollgremiums zurückgezogen haben, nachdem 2020 der Kostensenkungsplan für die Commerzbank ausgetüftelt worden sei. Der neue starke Mann bei der Commerzbank könnte also zukünftig CEO Manfred Knof werden.Es müsse mal wieder schnell gehen bei der Commerzbank. Auch was die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den Jobabbau angehe, wäre es gut, einen Vermittler im Aufsichtsrat zu haben. Charttechnisch sei der Aufwärtstrend zwar noch intakt, allerdings verlaufe er erst knapp unter 5 Euro. Anleger sollten daher vorerst abwarten, bis sich das Chartbild wieder aufhelle. Investierte sollten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link