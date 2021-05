Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank sei auf das klassische Kreditgeschäft fokussiert und gehöre bei der Digitalisierung sicher nicht zu den führenden Instituten. Durch Innovationen sei das Geldhaus bisher also nicht aufgefallen. Nun gebe es aber Neuigkeiten zu einem Projekt, dass die Frankfurter mit der BASF und Evonik betreiben würden. Es handle sich um wegweisende Anwendungen in der Blockchain zu Supply-Chain-Management-Prozessen.Die Commerzbank habe zusammen mit Evonik und BASF in einem gemeinsamen Projekt erstmals erfolgreich eine gemeinsame Blockchain-Plattform zur Abwicklung von bilateralen Supply-Chain-Prozessen zwischen Unternehmen im Livebetrieb getestet. Dabei hätten gegenseitige Forderungen von Evonik und BASF mittels eines programmierten Zahlungsprozesses hochautomatisiert und volldigital geprüft, gezahlt und verbucht werden können. Mit Abschluss des Pilotprojekts hätten sich die drei beteiligten Gesellschaften darauf verständigt, die Anwendung der Zahlungsmethode zu vertiefen und in den nächsten Monaten weitere Geschäftspartner einzubinden, habe es laut Unternehmensangaben geheißen.Carsten Bittner, Bereichsvorstand Technology Foundations der Commerzbank, sage: "Programmierbares Geld hat ein enormes Potential für die weitere Digitalisierung von Lieferketten. Mit diesem Projekt sind wir beim Einsatz von Blockchain-basierten Zahlungsverkehrslösungen wieder einen deutlichen Schritt weiter". Die Bank forsche schon länger in diesem Bereich und versuche zunehmend für Kunden maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln und in absehbarer Zeit diese auch in der Praxis umzusetzen.Die Digitalisierung schreite durch die Pandemie noch schneller voran, bei Banken müssten daher vor allem die Kosten sinken - das gehe die Commerzbank gerade an - aber auch die Produkte auf online umgestellt werden. Gerade das Feld Blockchain berge große Chancen, viele Finanzinstitute müssten ihren Platz dort aber noch finden. Die Commerzbank habe spannende Ansätze, die weiterverfolgt werden sollten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.